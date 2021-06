EMA-topp: AstraZeneca bør unngås av alle

EMA regner fortsatt AstraZenecas vaksine som trygg i alle aldersgrupper, skriver Reuters.

Men flere EU-land gir i dag AstraZeneca-vaksinen kun til eldre over 60 eller 65 år på grunn av en noe økt risiko for blodpropp hos i hovedsak yngre personer.

Men når smittespredningen synker og tilgangen på andre vaksiner øker, mener Cavaleri at AstraZeneca bør stoppes også for eldre, sier han i et intervju med den italienske avisen La Stampa søndag.

– Bedre om folk bruker mRNA-varianter

På spørsmål om han mener helsemyndigheter bør unngå å gi vaksinen til folk over 60 år, sier Cavaleri:

– Ja, og mange land, som Frankrike og Tyskland, vurderer det i lys av større tilgjengelighet av mRNA-vaksiner.

I en pandemikontekst var og er EMAs vurdering at nytten overveier risikoen i alle aldersgrupper, utdyper Cavaleri. Når smittetallene synker og flere er beskyttet, er det bedre om folk bruker mRNA-varianter som Pfizer eller Moderna, mener han.

Janssen-vaksinen til legemiddelselskapet Johnson & Johnson bør kun tilbys til folk over 60 år, sier han også.