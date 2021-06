– Norske brusprodusenter er stolte over å sette verdensrekord i sukkerfriandel. Dette er jubeltall for folkehelsen, sier direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen i en pressemelding.

I 2015 var andelen 43 prosent, mens den i fjor var oppe i 60 prosent. Når man bikket mai måned var altså tallet oppe i 65,7 prosent.

Foreningen har jobbet målrettet i flere år med en rekke tiltak for å forsøke å redusere sukkerforbruket i Norge. Blant annet har det blitt gitt høy prioritet at de sukkerfrie alternativene skal smake godt og ikke oppleves som et dårligere alternativ.

Helsedirektoratet fastslo i fjorårets rapport Utviklingen i norsk kosthold at nordmenns sukkerforbruk har gått ned fra 43 til 24 kilo per person de siste tjue årene.