Mellom 1995 og 2017 har antall funksjonsfriske leveår for seniorer i Norge økt med 4,1 år for menn, og 4,6 år for kvinner. Det viser nye funn fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det vil si at flere hadde evnen til å fullføre både grunnleggende og mer avanserte praktiske dagligdagse gjøremål uten assistanse fra andre lenger enn generasjonene før.

– Funnene tyder på at økende levealder de siste to tiårene følges av flere funksjonsfriske år, og antall år med funksjonsbegrensninger blir redusert. Dette er gode nyheter, sier senioretterforsker Bjørn Heine Strand i FHI.

Antall eldre menn uten funksjonsbegrensning steg med 14 prosent i 2017, fra 70 prosent i 1995. Antallet kvinner uten funksjonsbegrensning økte med 22 prosent i samme periode, fra 61 prosent i 1995 til 83 prosent i 2017.

Strand viser til bedre behandling, forebygging av sykdommer, en høyere utdannet befolkning og forskjeller i fødselskull, som mulige forklaringer på økningen i antall funksjonsfriske leveår hos eldre.

Videre har kjønnsforskjellene i forventet levealder minket fra 2,8 år til 1,8 år, selv om kvinner fremdeles har høyere forventet levealder enn menn.