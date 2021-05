Noen pasienter med diabetes type 2 kan ha tilstrekkelig nytte av tablettbehandling – eller å tilpasse kostholdet etter sykdommen.

Men andre trenger behandling med insulin.

Jørn V. Sagen, professor ved Klinisk institutt ved Universitetet i Bergen, forsker blant annet på diabetes. Han anslår at omtrent 30 prosent av norske pasienter med diabetes type 2 før eller senere må over på insulinbehandling.

Ifølge tall fra NHI.no, har mellom 316 000 og 345 000 nordmenn diabetes i Norge. Om lag 90 prosent av disse har type 2.

Daglige sprøyter

Insulinet må tas daglig i form av sprøyter, som settes av pasienten selv.

To studier publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Diabetes Care taler imidlertid for at det er mulig å gjøre regimet enklere.

Forskerne mener det er mulig å gå over til ukentlige injeksjoner på en trygg måte.

Insulin er, kort fortalt, kroppens blodsukkersenkende hormon. Hos pasienter med diabetes er insulinet helt eller delvis fraværende - eller, det har nedsatt virkning i kroppen, såkalt insulinresistens.

– Insulinbehandling er ikke i de fleste tilfellene det man faller først ned på når man blir diagnostisert med diabetes type 2, påpeker Sagen.

Insulin som varer lenger

Det nye insulinet som skal vare lenger heter icodec. I studiene ble det satt opp mot glargine U100, som brukes daglig av pasienter med diabetes type 2.

I den ene studien deltok 154 personer. Forskerne undersøkte to ulike måter å skifte til ukentlige insulindoser med icodec hos pasienter som fra før fikk daglige doser, i tillegg til en eller flere typer blodsukkersenkende medisiner.

En kvinne med diabetes sjekker blodsukkeret. Foto: Illustrasjonsbilde / NTB / Shutterstock

Deltakerne ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppen fikk en dobbel dose icodec den første uken. Den andre gruppen fikk bare normal dose. Den tredje gruppen fortsatte med daglige insulindoser, altså glargine U100.

I den andre studien deltok 205 pasienter fra syv land. Pasientene ble delt inn i fire grupper. Tre av gruppene fikk insulin ukentlig, men dosen varierte mellom gruppene.

Den siste gruppen fortsatte å ta insulin daglig. Formålet med denne studien var å finne for å finne en passende dose. Man skulle få ned blodsukkeret, men også unngå for lavt blodsukker.

I begge studiene pågikk behandlingen i 16 uker. Deretter fulgte fem ukers oppfølging. Forskerne kom frem til at en dobbel første dose, som ble testet i den førstnevnte studien, gjorde at deltakerne oppnådde optimalt blodsukkernivå raskere.

De konkluderte med at en ukentlig dose insulin fungerte godt, og var like effektivt for å kontrollere blodsukker-nivået som daglig insulininjeksjon.

– Godt gjennomførte studier

Resultatene fra studiene er lovende, mener Jørn V. Sagen.

– Det er godt gjennomførte studier. Det at de er publisert i Diabetes Care, som er et av verdens mest anerkjente diabetes-tidsskrifter, gjenspeiler også at det er interesse for dette.

– Hovedresultatet er at det fungerer minst like godt med ukentlig injeksjon som å ta insulin på daglig basis med tanke på hva som er målene for glykemisk kontroll, fortsetter han.

Glykemisk kontroll handler om hvor godt blodsukkeret reguleres.

– Bedre kontroll på blodsukkernivåene i blodet bidrar til å redusere de typiske komplikasjonene som oppstår hos pasienter med diabetes, sier Sagen.

Pasienter med diabetes har økt risiko for avleiringer i små blodkar. Det kan gi nedsatt blodtilførsel og dermed skader på blant annet øyne, nyrer og nerver.

Potensielt færre komplikasjoner er den ene fordelen Sagen trekker fram.

– Den andre fordelen er færre stikk. Færre stikk bedrer livskvaliteten.

Det samme mener generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

– Gjør hverdagen enklere

Allgot kjenner ikke til studiene i Diabetes Care spesifikt, men er kjent med nyheten om at insulin med lengre virkning kan være på vei.

– For mange er det en hindring å stikke seg i det hele tatt. Å få insulin som virker mye lenger, vil bedre hverdagen til de som har diabetes type 2, mener han.

Allgot erfarer at mange som kunne trengt insulin for diabetes type 2, unngår det fordi det medfører stikk.

– Det viser seg at mye av smerten ligger i hodet heller enn i huden, men mange gruer seg til å stikke seg.

Selv om insulinet per i dag må tas daglig, er det en forbedring fra tidligere, forteller han.

– Før var det stort sett 12 timers varighet, og så kom 24 timers varighet. Hvis det nå kommer enda lengre varighet, gjør det livet lettere for alle som må sette insulin, understreker Allgot.

Fase 2-studier

Begge studiene er i fase to. Det betyr at behandling og effekter blir testet ut på en mindre gruppe pasienter. Formålet med fase 2-studier er blant annet å finne riktig dose av legemidlet.

Om resultatene i en fase 2-studie ser lovende ut, er mer utstrakt testing neste steg – da i en fase 3-studie.

Fase 3 er siste skritt på veien mot godkjenning av en behandling. Her blir effektene testet ut på en større gruppe, og behandlingen sammenlignes med den behandlingsformen som finnes fra før. Ofte omfatter fase 3-studier et utvalg på omkring 3000 personer, skriver Legemiddelverket.

Ikke mye fokus på - så langt

Bjørnar Allgot erfarer at det så langt er få som vet at ny behandling kan bli en realitet.

– Egentlig er det ganske få som vet om det foreløpig. Det kommer til å bli mer kjent. Diabetesforbundet arrangerer Diabetesforum, Norges største konferanse om diabetes denne uken med 460 deltakere fra hele landet. Der kommer det til å bli mer omtalt.

Det er ofte langt fra forskning til praksis. Sagen presiserer at studien nok først skal gjennom en fase 3-studie for å eventuelt bli tilgjengelig også på blå resept her i landet.

– Jeg forventer at de går videre til fase 3, men antar at de øker antall uker med behandling. Jeg tror 16 uker blir for lite.

I Norge om to til fire år?

Hvor lang tid det kan ta før behandlingen eventuelt kan fås på blå resept, syns Sagen er vanskelig å svare på.

– Innen to til fire år kan være et mulig sannsynlig perspektiv, sier han - men understreker at det er usikkert.

Allgot i Diabetesforbundet venter tålmodig på en konklusjon.

– Dette er helt klart noe å se fram til - men først må det testes ut ordentlig. Hvis dette lar seg gjøre, vil det føre til forbedringer.

