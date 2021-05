Det var i slutten av januar at en 51 år gammel sykepleier ble innlagt på sykehus i Guinea som følge av tyfoidfeber og malaria. Hun døde kort tid etter og det var først etter begravelsen at leger begynte å fatte mistanke. Flere av familiemedlemmene og vennene som deltok i begravelsen, inkludert sykepleierens ektemann, ble alvorlig syke. Ektemannen ble testet og bekreftet smittet av ebolaviruset. 13. februar erklærte myndighetene i Guinea ny ebolaepidemi.

Knyttes til aggressiv ebola-variant

Forskere fra The Guinea Center for Research and Training in Infectious Diseases (CERFIG) har siden arbeidet med å kartlegge genetikken til smittede celler hentet fra fire forskjellige personer, og et institutt i Senegal har kartlagt ytterligere to. Begge forskergruppene konkluderer med at utbruddet er forårsaket av Makona-mutanten, en gren av Zaire-ebolaviruset, som er en fire typer ebolavirus som forårsaker sykdom i mennesker, skriver det akademiske tidsskriftet Science Magazine.

Zaire ebolavirus ble først oppdaget i Kongo, som da het Zaire, i 1976, og hadde en dødelighet på 83 prosent. Det oppsto nok et utbrudd i perioden 2002-2003, hvor dødsraten var på 90 prosent. I 2013 oppsto ytterligere et utbrudd av Zaire ebolavirus i Vest-Afrika, hvor Guinea var blant de hardest rammede landene. Mutasjonen, som herjet i flere land i tre år, fikk navnet EBOV-Makona og hadde en dødelighetsrate på mellom 50 og 90 prosent. Ifølge tidsskriftet The Journal of Infectious Diseases gitt ut av Oxford University Press mistet om lag 11.000 mennesker livet.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette fargelagte bildet frigitt av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser hvordan ebolaviruset ser ut. WHO har sendt flere tusen ebolavaksiner til Guinea etter at landet i februar erklærte ny ebolaepidemi. Foto: Frederick Murphy / CDC/AP/NTB

– Nytt og skremmende

Inntil nylig har forskere regnet med at alle ebolautbrudd forårsakes av at viruset hopper fra dyr til menneske, men det pågående utbruddet sår tvil i denne teorien. Forskerne anser det som svært lite sannsynlig at Makona-varianten har hoppet via et dyr og tilbake til menneske, og jobber med å kartlegge hva som faktisk har skjedd.

Det har i flere år vært kjent at ebola kan leve lenge i en kropp etter at personen er friskmeldt. Eksempelvis rapporterte nettsamfunnet for forskere Research Gate om en overlevde etter 2013-utbruddet, som endte opp med å smitte en person via sperm 500 dager etter friskmelding. Det er usikkert om viruset kan ha ligget i dvale i kroppen til sykepleieren som nylig mistet livet, siden kvinnen ikke er registrert som en overlevende etter epidemien som tok slutt i 2016.

– Hvis den pågående epidemien er forårsaket av en infeksjon fra et utbrudd som ble erklært over for fem år siden, så er dette både nytt og skremmende, sier forsker Eric Delaporte til Science Magazine.

Forskerne mener likevel at funnene er en indikasjon på at det nå er like sannsynlig at mennesker kan være kilden til et ebolautbrudd som at et dyr skulle være det.

– Dette er ganske sjokkerende og et helt nytt paradigme for hvordan ebolautbruddene oppstår. Ebola er ikke et virus ala herpesviruset, som forblir i kroppen og forårsaker gjentatte utbrudd. RNA virus oppfører seg normalt ikke slik, sier virolog Angela Rasmussen ved Georgetown University til Science Magazine.

(Saken fortsetter under bildet)

34 dager gamle Noubia ble et symbol på håp da leger endelig kunne erklære henne friskmeldt av ebolaviruset 28. november 2015. Her ble hun møtt med applaus på sykehuset og gjenforent med sin familie. Foto: Cellou Binani / AFP/NTB

Vaksiner gir håp

Selv om ebola historisk sett har hatt høy dødsrate er det mange som overlever, og flere blir smittet uten å utvikle symptomer. Forskere frykter at de nye funnene vil bidra til økt stigmatisering av ebolaoverlevende, som opplever å bli fryst ut og stemplet som farlige. I løpet av senere tid er det blitt utviklet både ebolavaksiner og effektive behandlingsmetoder mot sykdommen som er kjent for å forårsake bløderfeber.

Det pågående ebolautbruddet har så langt smittet minst 18 personer og kostet ni mennesker livet. Helsearbeidere er allerede vaksinerte og det jobbes med å vaksinere nærkontaktene og miljøene rundt smittede personene.