I fjor sommer ble en såkalt preprint av en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet European Respiratory Journal. En preprint er en studie som ikke har blitt fagfellevurdert av andre fagfolk.

Forskningen konkluderte med at røyking reduserer risikoen din for å få covid-19.

Nå er denne studien trukket tilbake fra tidsskriftet. Det er fordi forskerne bak studien ikke var ærlige og tydelige på økonomiske bånd til tobakksindustrien.

Artikkelen skulle vært publisert i et av tidsskriftets kommende utgaver, men dette droppes nå som de økonomiske bindingene er avslørt.

Det var nettstedet Retraction Watch som omtalte saken først.

– Hadde aldri publisert artikkelen hvis vi visste dette

To av forskerne bak studien, José M. Mier og Konstantinos Poulas, skal begge ha mottatt penger fra tobakksindustrien.

Mier jobber angivelig som konsulent for tobakksindustrien med reduksjon av farer ved tobakk, mens Poulas skal ha jobbet for en gresk organisasjon ved navnet NOSMOKE, som holder til i en teknologipark finansiert av tobakksindustrien.

–Dersom de hadde avslørt disse bindingene når de sendte manuskriptet til publisering, hadde redaktørene i tidsskriftet aldri vurdert å publisere denne artikkelen, heter det i en uttalelse fra The European Respiratory Society, som gir ut tidsskriftet.

Du kan lese tilbaketrekkelsesmeldingen i tidsskriftet her.

Hva vet vi egentlig om røyking og corona?

Nordiske forskere er i gang med å forske på hvilke reelle koblinger som eksisterer mellom covid-19-sykdom og røyking, ifølge denne forskning.no-artikkelen.

Behovet for forskning kom etter at tidlige rapporter fra Kina antydet at røykere sjeldnere fikk påvist covid-19.

Avdelingsdirektør Per Magnus ved Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til forskning.no at de for øyeblikket ikke har noen nye resultater å komme med i denne sammenheng.

Rådene fra Verdens helseorganisasjon sier fremdeles at røyking bare har negative konsekvenser for deg, som nedsatt lungekapasitet og hjerte- og karsykdommer. Disse rådene ble sist oppdatert i mai 2020.

I februar 2021 skrev nederlandske forskere en kommentar i tidsskriftet Nature, der de er tydelige på at tanken om at røykere er beskyttet mot covid-19, kun er en myte.

De er kritiske til undersøkelser fra Kina og Frankrike som skal ha funnet en kobling mellom lav risiko for smitte og røyking. De mener det er gjort slett arbeid.

De nederlandske forskerne mener blant annet at røykere lider av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer, som kan føre til at de dør før de får behandling på sykehus.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).