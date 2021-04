Nesten to av tre er overvektige i nord

Ifølge undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) topper Nordland lista med høyest andel overvektige, 64 prosent, tett fulgt av Troms og Finnmark med 60 prosent.

Bortsett fra Oslo, der 45 prosent er overvektige, har samtlige fylker en andel overvektige som er høyere enn 50 prosent.

Landsgjennomsnittet er 53 prosent.

9.000 personer har deltatt i undersøkelsen. FHI understreker at tallene ikke må oppfattes som absolutte eller sikre, men at de likevel gir et grovt bilde.