Det kommer fram i en ny studie fra Leeds University, publisert i American Journal of Clinical Nutrition, 22. mars i år.

Ved hjelp av data fra den britiske biobank-databasen undersøkte forskerne opplysninger om nærmere en halv million mennesker i alderen 40 til 69 år, Målet var å kartlegge om det var en potensiell sammenheng mellom å spise kjøtt og det å utvikle en svekkelse av hjernefunksjonen.

Kjøttforbruk har også tidligere vært assosiert med demensrisiko, men dette antas å være den første storskala studien av deltakerne over tid for å undersøke en sammenheng mellom spesifikke kjøttyper og mengder, og risikoen for å utvikle sykdommen.

Øker risikoen for demens med 44 prosent

Ifølge forskerne viser studien at bearbeidet kjøtt, som også inkluderer pølser og burgere, forårsaket en dramatisk økning i risikoen. Mens noe ubearbeidet kjøtt, som biff, svinekjøtt og kalvekjøtt, gjorde det motsatte og kunne tvert imot beskytte mot demens, ifølge forskerne bak studien.

Personer som spiste 50 gram ubehandlet kjøtt hver dag, hadde rundt 20 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle demens. Hvis du derimot spiser en porsjon bacon hver dag, øker risikoen for demens med 44 prosent, er blant funnene i studien.

– Denne analysen er et første skritt mot å forstå om det vi spiser kan påvirke risikoen. Alt vi kan gjøre for å utforske potensielle risikofaktorer for demens, kan hjelpe oss med å redusere frekvensen av denne svekkende tilstanden, sier forskningslederen, professor Janet Cade, skriver Daily Mirror.

– Økt risiko for en rekke ikke-overførbare sykdommer

Forskerne mener ha funnet ut at ulikheter i befolkningens livsstil og genetikk kan være avgjørende for om en person utvikler demens. Genetikk er den viktigste faktoren, men inntak av kjøtt kan tyde på å spille en viktig rolle.

– Vår forskning legger til den økende mengden bevis som knytter forbruk av kjøtt til økt risiko for en rekke ikke-overførbare sykdommer, påpeker forskningsleder professor Janet Cade.



Studien tyder på at de som konsumerte større mengder bearbeidet kjøtt ofte var menn, mindre utdannede, røykere og overvektige. De hadde lavere inntak av grønnsaker og frukt, og hadde høyere inntak av energi, protein og fett inkludert mettet fett.

Opptil seks ganger høyere risiko



Professoren viser til at noen mennesker har tre til seks ganger større sannsynlighet for å utvikle demens på grunn av genetiske faktorer, skriver scitechdaily.com.

Studien antyder at eldre mennesker, røykere og mindre fysisk aktive, samt personer med familiehistorie hvor hjerneslag og demens inngår, har høyere sannsynlighet for å utvikle demens.

Dersom personer i risikogrupper i tillegg har et høyt inntak av bearbeidet kjøtt, øker risikoen.

– Lavere inntak av ubehandlet rødt kjøtt kan være gunstig



– Over hele verden øker forekomsten av demens. Kosthold som en modifiserbar faktor kan spille en rolle. Ytterligere bekreftelse er nødvendig, men det tyder på at lavere inntak av ubehandlet rødt kjøtt kan være gunstig for helsen, sier forskningsleder doktorgradsstudent ved University of Leeds, Huifeng Zhang.

Det er registrert rundt 50 millioner demenstilfeller globalt, med rundt ti millioner nye tilfeller diagnostisert hvert år, ifølge scitechdaily.com.

Alzheimers sykdom utgjør mellom 50 og 70 prosent av tilfellene, og er assosiert med både genetiske og miljømessige faktorer, inkludert kosthold og livsstil.

