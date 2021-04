Pasientene meldte først om smerter humørsvingninger og spasmer, før mange etter noe tid utvikler hukommelsestap, muskelsvinn, sikling og ufrivillig klapring med tennene, melder The Guardian. Minst 43 personer er rammet, fem av dem har mistet livet.

Minner om «kugalskap»

Symptomene skal ha minnet om farlige prionsykdommer, som Creutzfeldt-Jakobs sykdom, en menneskelig variant av kugalskap, men legene har ikke funnet noe bevis for dette.

I prionsykdommer dør hjernecellene veldig fort i antall og etterlater små hull. Slike hull har forskerne ikke funnet hos disse pasientene.

– Etter detaljerte analyser har vi en hypotese om at dette er knyttet til en miljøfaktor som er giftig, sier dr. Alier Marrero til Global News i Canada. De leter nå etter mulige forgiftningskilder i lokalområdet.

For det alle pasientene har til felles er at de kommer fra samme geografiske område, Den akadiske halvøy i New Brunswick, øst i landet.

Norsk professor: – Uvanlig

Det første tilfellet ble meldt i 2015, men det var først i 2019, da tilfellene ble langt flere, at helsemyndighetene intensiverte jakten på årsaken.

– Her er det en alvorlig hjernesykdom, som utvikler seg veldig raskt og som er dødelig. Det er er veldig uvanlig å se den type sykdommer i klynger, sier Charalampos Tzoulis, professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen til NRK.

Han forteller om tidligere eksempler der vann– eller matkilder har vært kontaminert med for eksempel tungmetaller og ugressmiddel.