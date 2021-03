EMA: 45 tilfeller av dødelige blodpropp hos AstraZeneca-vaksinerte

Ifølge EMA-sjef Emer Cooke er det gransket 62 alvorlige tilfeller, inkludert 14 dødsfall, av den sjeldne blodpropptypen som har forekommet blant 9,2 millioner i EU/EØS som har fått vaksinen.

En årsakssammenheng mellom vaksinen og blodpropp foreløpig ikke er bevist, men ikke kan utelukkes, ifølge EMA.

– I henhold til nåværende kunnskap, finnes det ikke bevis som kan underbygge å begrense bruken av vaksinen i noen befolkningsgrupper, sa Cooke.

EMA offentliggjorde onsdag også en rapport , datert 24. mars, som sier at det totalt er registrert 258 alvorlige tilfeller av blodpropp og 45 dødsfall blant personer som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Flere land, deriblant Norge, satte bruken av vaksinen på pause mens undersøkelsene pågår.

I forbindelse med et møte i sikkerhetskomiteen (PRAC) onsdag, opplyste EMA i en kunngjøring at det foreløpig ikke finnes en bevist kobling mellom vaksinen og økt risiko for blodpropp, men at det ikke kan utelukkes.

Flere land, deriblant Norge, har satt bruken av AstraZeneca på pause mens det utredes om vaksinen har sammenheng med en sjelden form for blodpropp og lavt antall blodplater.

Tirsdag ble det kjent at det er registrert 31 tilfeller av blodpropp og ni dødsfall blant vaksinerte i Tyskland. Det sjeldne sykdomsforløpet beskrives som likt det som er sett i flere tilfeller i Norge, der forskere ved Rikshospitalet har konkludert med at det trolig skyldes vaksinen.