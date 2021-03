Våren er for mange den beste tiden på året. Den gir lengre dager, varmere vær og ikke minst, grønnere trær, busker og plener.

Men for pollenallergikere gir våren langt mer negative assosiasjoner: Konstant tett og/eller rennende nese, kløing, nysing og tretthet.

En svensk studie fra 2016 viser at stadig flere av oss får pollenallergi.

I tillegg kommer coronaviruset: Pollen gjør luftveiene våre mer følsomme for virus, ifølge denne saken på forskning.no.

Coronaviruset gjør også livet verre for astmatikere, de med astma har høyere risiko for alvorlig coronasykdom.

Nå har forskere funnet et protein i menneskekroppen som kan bekjempe både allergi og astma, skriver NRK.

Kjent fra hjernen

– Dette er et gjennombrudd og viktig nytt, sier Martinus Løvik til NRK.

– Det går i retning av å kunne bruke kroppens egne styringsmekanismer for å unngå blant annet allergi.

Løvik er professor emeritus ved NTNU og ekspert på immunologi og allergi.

Han forteller at proteinet tidligere er kjent fra hjernen og nervesystemet, og at det ikke er helt overraskende at det nå dukker opp som et viktig molekyl i immunforsvaret.

Forebygge allergi og autoimmune sykdommer

Det spesielle proteinet heter neuritin og skal forhindre at vi får en allergisk reaksjon.

En allergisk reaksjon skjer når immunsystemet vårt overreagerer på et allergen, for eksempel pollen, støv eller peanøtter.

Forskerne fra Australia håper at proteinet kan være nøkkelen til bedre behandlinger, men også til å forebygge utvikling av allergi og autoimmune sykdommer, skriver de i en pressemelding.

Testet på mus

De australske forskerne testet proteinet på mus i et laboratorium. De undersøkte hva som skjedde når de enten ga dem det eller fjernet det.

Da de fjernet proteinet, fikk musene en sterk allergisk reaksjon.

Da de tilførte det, reagerte immunsystemet deres normalt, noe som gjorde at de ikke fikk allergiske reaksjoner.

For godt til å være sant?

Forskernes mål er altså å kunne lage en medisin som inneholder proteinet neuritin og som skal beskytte oss mot allergiske reaksjoner.

Dette er i så fall svært gode nyheter for allergikere og astmatikere, men også for personer med andre autoimmune sykdommer, som for eksempel Sjögrens syndrom, psoriasis og cøliaki.

Men er det for godt til å være sant?

Immunologieksperten Martin Løvik er veldig positiv til de nye funnene, likevel understreker han at det fortsatt er mye vi ikke vet om effektene proteinet har på resten av kroppen.

– Stoffet er blant annet viktig i nervesystemet, så man må være sikker på at det ikke blir noen problemer der eller i hjernen om man skal bruke det i behandling over tid. Det er også en del praktiske spørsmål man må få svar på, sier han til NRK.

Referanse: Paula Gonzalez-Figueroa m.fl: Follicular regulatory T cells produce neuritin to regulate B cells. Cell. Mars 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.027 ( Sammendrag)

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).