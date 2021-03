EMA jobber med å vurdere en eventuell sammenheng – og dette arbeidet er ennå ikke ferdig.

Men enn så lenge er legemiddelverket overbevist om at nytten ved vaksinen er større enn risikoen. Det sa EMAs leder Emer Cooke på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sa at det per i dag ikke er noen indikasjoner på at vaksinen har forårsaket blodpropper.