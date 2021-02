Mange mister luktesansen etter covid-19. Noen har gått nesten et år uten å få den tilbake

Tap av lukt og smak er de første – og tydeligste – symptomene på covid-19, ifølge en ny internasjonal studie.

Mens noen mister sansene fullstendig, får andre såkalt forvrengninger i lukte- og smakssansen.

Da kan en appelsin lukte svidd gummi og en enkel brødskive smake gress.

Rangerer luktesansen fra 0 til 10

I den nye studien har forskere laget et rangeringssystem.

De ba pasienter rangere sin egen luktesans på en skala fra 0 til 10, der 0 er fullstendig tap av luktesans, og 10 er normal luktesans.

Hvis de mener den ligger et sted mellom 0 og 2 , har de mest sannsynlig covid-19, skriver svenske forskere som har deltatt i studien, i en pressemelding.

– Mange har derimot vedvarende lukt og smaksproblemer i over et år etterpå, sier Preet Bano Singh til forskning.no.

– Etter seks måneder opplever mange forvrenginger i lukt og smak, sier hun.

Singh er forsker ved odontologisk institutt på Universitetet i Oslo og har vært en del av den internasjonale studien.

Studien er basert på en stor undersøkelse med over 15 000 personer og over 500 forskere fra forskjellige land, inkludert Norge.

Et dårligere liv uten lukt

Tenk deg at du lever i en verden uten lukt. Ingen eim av nytraktet kaffe om morgenen eller lukten av vått gress om våren.

Men det å miste luktesansen gir en rekke alvorlige problemer for folk.

Vekttap, depresjon og vanskeligere forhold til venner og familie, er noen av konsekvensene som bidrar til redusert livskvalitet, ifølge professor Steven Nordin ved Umeå universitet i Sverige.

Han har studert luktesansens betydning for livskvaliteten og publiserte en studie om det i 2014.

– Luktesansen hjelper oss med å skille mulig farlige stoffer, som gift og dårlig mat, fra ting som er bra for oss, for eksempel et næringsrikt kosthold, sa han nylig i en pressemelding.

– Luktesansen spiller også en viktig rolle i matinntaket, med mekanismer som regulerer hva, hvor mye og når vi skal spise, sa han.

Luktforvrenging og fantomlukter

– Det å miste luktesansen er svært problematisk. Men det vi ser, er at forvrenginger i lukte- og smakssansen er mye verre. Da blir det riktig ille for folk, sier Preet Bano Singh.

Det er når ting smaker noe helt annet enn det egentlig skal.

Folk kan også oppleve såkalte fantomlukter. Det vil si at de lukter ting som ikke er der, for eksempel at noe er brent.

Både forvrengning og fantomlukt kan svekke livskvaliteten betydelig, ifølge forskerne.

Pasientene mister ofte appetitten og går ned i vekt. De kan også få problemer med å lage mat og bekymrer seg for ikke å oppdage mat som har blitt dårlig.

Andre konsekvenser kan være problemer knyttet til personlig hygiene, angst for ikke å kjenne farlige stoffer som gasslekkasjer eller brann og nedsatt sosial og seksuell kontakt.

Alt dette kan føre til depresjon, forverret generell livskvalitet og til og med redusert arbeidsevne i visse yrker, ifølge den svenske studien fra 2014.

Brenning og sviing på tungen

I tillegg til tap av smaks- og luktesans, forvrenging og fantomlukter, opplever folk som har hatt covid-19 at det brant og svei i munnen.

– Omtrent 40 prosent av deltakerne i den internasjonale studien opplevde at dette, sier Bano Singh.

Forskerne kaller det for en forstyrrelse av kjemetesen.

Bano forklarer:

– Når vi spiser noe, er det flere ting som er viktig. For det første må vi kunne lukte maten og for det andre må vi kunne smake den.

– Og det tredje, som ikke så mange tenker over, er den sansen som forteller oss hva slags konsistensen maten har og temperaturen på den, forklarer Singh.

Kald kaffe smaker for eksempel ikke like godt som varm kaffe, og varm Cola ikke like godt som kald Cola.

Denne tredje sansen, kjemetesen, blir også påvirket av covid-19, og pasientene opplever det som brenning og sviing i munnen.

En del forskning tyder på at brenning og sviing i munnen skyldes en forstyrrelse av hjernenerven som forsyner munnhulen, foteller Bano.

Hvorfor mister man lukte- og smakssansen?

Årsaken til noen mister sansene når de blir syke av covid-19, er forskerne ikke helt sikre på.

Men de har en hypotese:

– Hypotesen er at coronaviruset trenger to nøkkelproteiner for å trenge inn i cellene våre. Og celler som har rikelig med disse proteinene, gjør det lettere for viruset å angripe, forklarer Singh.

Lukteceller inneholder veldig mye nøkkelproteiner, noe som betyr at viruset har lett tilgang.

– I tillegg ligger cellene veldig lett tilgjengelig i nesehulen, sier Singh.

Mange har fremdeles ikke luktesans

Som nevnt kan tap av lukte- og smaksans vare lenge. Flere av de som mistet dem på grunn av covid-19, har ennå ikke fått dem tilbake.

– De som ble syke i mars og april, kommer til meg nå, sier Singh.

Hun er den eneste i Norge som behandler dette.

Singh forteller om en ung gutt på 18 år som går til behandling hos henne. Hele fotballaget hans ble smittet i mars, og alle mistet både lukte- og smakssansen.

Nå har samtlige fått sansene tilbake, bortsett fra gutten på 18 år.

Tap av luktesansen skjer raskt

Er det håp for 18-åringen? Vil han smake og lukte normalt igjen?

– Vi kan ikke si det med 100 prosent sikkerhet, sier Singh.

Likevel opplever mange at behandling hjelper.

Preet Bano Singh er forsker ved Odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. Foto: Jan Unneberg / UiO

– Vi har gode resultater fra pasienter som har mistet sansene sine av andre årsaker, som for eksempel fra traume mot nese og munn, Parkinsons og kreft.

Men forskning kan ennå ikke gi et klart svar på om det er mulig å påvirke evnen til å lukte gjennom trening etter å ha hatt covid-19.

Forskjellen på å miste lukte- og smakssansen etter årsakene nevnt ovenfor, og å miste den etter covid-19, er at det går raskere med covid-19.

– Nå man mister lukte- eller smakssansen på grunn av kreft eller traume, skjer tapet mer gradvis, forklarer Singh.

Det kan være fordi cellene blir angrepet raskt når du først er smittet med coronaviruset, ifølge henne.

Slik foregår opptreningen

Bano Singhs behandling går først ut på å avdekke hvor omfattende tapet av lukte- og smakssansene faktisk er.

Da må pasienten svare på om de fortsatt kan lukte for eksempel hvitløk, rosmarin, såpe eller oppvaskmiddel.

Singh har også egne luktstifter som pasientene får lukte på.

Ut fra dette, anbefaler Singh luktetrening med eteriske oljer og sinktilskudd for smakssansen.

Selv om det er for tidlig å si om folk blir helt bra igjen, viser erfaringene hennes fra pasienter med andre sykdommer som har trent opp sansene igjen, at det finnes håp.

Referanse:

Richard C Gerkin m.fl: Recent smell loss is the best predictor of COVID-19 among individuals with recent respiratory symptoms. Chemical Senses. Desember 2020.

Steven Nordin mfl: Olfactory Disorders and Quality of Life—An Updated Review. Chemical Senses. 2014.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).