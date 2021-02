Ny studie: Personer med tannkjøttbetennelse rammes ekstra hardt av covid-19

Over 500 pasienter med coronasmitte har deltatt i studien, som viste at pasienter med tannkjøttsykdommen periodontitt hadde 3,5 ganger økt sannsynlighet for å bli lagt inn for intensivbehandling, 4,5 ganger økt sannsynlighet for å trenge ventilator og nesten ni ganger økt sannsynlighet for å dø, sammenlignet med de uten tannkjøttsykdom, melder Den norske tannlegeforening.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Periodontology, som utgis av den europeiske tannlegeorganisasjonen European Federation of Periodontology (EFP).

Anne M. Gussgard, spesialist i periodonti og førsteamanuensis ved institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet, er ikke overrasket over funnene.

– Det er slik at går du med en kronisk infeksjon i munnhulen, så vil det påvirke resten av kroppen. Det vil påvirke hele immunforsvaret, slik at man er mer utsatt også for annen sykdom. Hvis det er slik at du allerede har en annen sykdom, som diabetes, så kan det være vanskelig å holde disse sykdommene i sjakk, sier hun til NRK.