Artikkelen er først publisert av forskning.no.

I fjor ble det etterhvert kjent at mange kunne være smittet av corona uten å ha symptomer. Men det har vært uklart hvor stor andel dette gjelder.

Nå tyder en ny samlestudie på at minst én av tre som er eller har vært smittet, var symptomfrie.

Den nye analysen omfatter 61 studier og rapporter med 1,8 millioner deltakere fra hele verden. Alle studiene har registret andelen av symptomfrie blant dem som testet positivt.

Studien er publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine.

Kan smitte uten å hoste eller nyse

– Personer uten symptomer kan være viktige drivere av smittespredning, kommenterer Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

– Det er sannsynlig at de er i stand til å smitte andre. Men vi vet jo ikke hvor smittsomme personer uten symptomer er, påpeker hun.

Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi. Foto: Universitetet i Oslo (UiO).

Spurkland kunne ønske at forskerne diskuterte hvor utbredt det er at disse smitter andre.

– Det kan hende at de uten symptomer ikke smitter like mange som dem som senere får symptomer, legger hun til.

Det er ikke nødvendig å hoste eller nyse for å spre virus. Det er nok å snakke, så sprer du viruset som dråper rundt deg, forklarer hun.

– Jo høyere du snakker, jo mer spruter det virus ut av munnen din. Sang er aller verst, kommenterer Spurkland.

– Dette er jo et av poengene med å bruke masker i offentligheten, å hindre smitte fra dem som ikke vet de er smittet, påpeker Spurkland.

Både smittetester og antistoff-tester

Forskerne Daniel P. Oran og Eric Topol ved Scripps Research Translational Institute i California har tatt med både studier som omhandler antistoff-tester og PCR-tester som påviser viruset i analysen.

Så har de sett på andelen smittede som oppga at de ikke hadde symptomer på test-tidspunktet, eller tidligere ikke hadde hatt symptomer.

Store studier i England og Spania

Blant studiene er to omfattende blodserum-undersøkelser i England og Spania, hvor forskerne testet flere hundre tusen mennesker med en antistoff-test.

Testingen ble gjort målrettet i deler av befolkningen over en avgrenset periode. Alle i utvalget ble testet uansett om de hadde hatt symptomer eller ikke.

I begge disse studiene oppga en tredel av de deltakerne som testet positivt for viruset, at de ikke hadde hatt symptomer.

Den engelske studien omfattet over 365 100 deltakere, og ble gjort mellom juni og september i 2020. Her oppga 32,4 prosent av dem som testet positivt, at de ikke merket symptomer på covid-19.

I den spanske studien ble 61 000 deltakere testet mellom april og mai. Av dem som testet positivt, oppga 33 prosent ingen symptomer.

Vanskelig å skille

Noe av forklaringen på den store andelen uten symptomer, kan være at mange ble testet rett før symptomene brøt ut.

Forskerne måtte derfor prøve å skille dem som aldri fikk symptomer fra dem som fikk det etterhvert, forklarer de.

De har derfor tatt med studier som fulgte opp deltakerne med noen ukers mellomrom.

I en av disse studiene hadde så mange som to av tre (65 prosent) ingen symptomer ved test-tidspunktet. Da de ble fulgt opp senere, sank andelen til 42 prosent.

Kan spre viruset ubevisst, fordi de ikke isolerer seg

Mange av disse kan spre viruset ubevisst, fordi de ikke har tegn til sykdom og derfor ikke tester seg, påpeker de amerikanske forskerne.

De regner med at omlag halvparten av de som smittes, trolig er smittet av folk uten symptomer, eller før de får symptomer.

De mener dette må få større betydning for hvordan man skal håndtere pandemien.

Omfattende hurtig-testing av de uten symptomer må til, mener de.

For eksempel ved at folk får tilgang til billige hjemmetester for å sjekke seg selv, og også tilgang til lokaler for å isolere seg.

Kan være en del falske positive prøver

Professor Anne Spurkland mener det fortsatt er uklart hvem som er de store driverne av pandemien.

– Sannsynligvis er de personene som er asymptomatiske i noen dager og så blir syke, viktigere smittekilder enn dem som aldri får symptomer, skriver Anne Spurkland i en e-post til forskning.no.

Hun påpeker at det også kan være falske positive testresultater i materialet.

– Forskerne diskuterer egentlig ikke om det er metodeproblemer knyttet til dette. Det raser jo diskusjoner på sosiale medier om PCR-testene plukker opp for mange positive, som blir satt i isolasjon uten grunn. Jeg hadde nok ønsket meg en kommentar om dette i diskusjonen, innvender hun.

Men uansett får forskerne samme konklusjon når de ser på resultater med antistoff-positive personer. Her har også omtrent 30 prosent av dem som har antistoffer, ikke hatt symptomer.

Barn merker lite eller ingenting

Forskerne påpeker selv at egenrapporterte symptomer kan ha svakheter. For eksempel er tap av lukt og smak nå velkjente symptomer.

Men da flere av studiene ble utført, var ikke dette nødvendigvis så godt kjent blant folk flest.

I den britiske studien deltok også barn helt ned til fem år. Det er fra før kjent at barn sjelden får symptomer, eller har svake symptomer ved covid-19.

Forskerne påpeker at det bare er et år siden at det første tilfellet av en smittet person uten symptomer ble dokumentert.

Dette ble ignorert i stor grad, understreker de.

Referanse:

D. P. Oran mf: The Proportion of SARS-CoV-2 Infections That Are Asymptomatic. Annals of Internal Medicine, 22. januar 2021.