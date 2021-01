Nye varianter av coronaviruset kan oppdages i kloakken – før de dukker opp i vanlige tester

Virus kan spores i bæsj og dermed i kloakk fra husholdningene.

Nå mener forskere ved University of California, Berkeley at de har utviklet en metode for å finne nye varianter av coronaviruset, for eksempel den britiske varianten som nå sprer seg i Norge, lenge før de dukker opp i coronatester.

– Å teste avløpsvann er en veldig effektiv måte å få informasjon på. Det er også en mer nøytral kilde enn tester av mennesker, fordi vi kan få informasjon fra alle, uansett om de tester seg eller ikke.

Det sier forskeren som ledet studien, Kara Nelson ved College of Engineering ved Berkeley, i en pressemelding fra American Society for Microbiology (ASM).

– Noen avløpssystemer brukes av flere tusen mennesker. Noen brukes av hundretusener av mennesker, sier hun.

I avløpsvannet fra San Francisco Bay-området fant forskerne genetiske spor av coronavirusvarianter som ennå ikke var oppdaget i testing av folk i området, ifølge studien i tidsskriftet mBio, som ASM gir ut.

Kan vi gjøre dette i Norge?

– Å spore nye varianter av coronaviruset i norsk kloakk er veldig relevant, men foreløpig har vi verken ressurser eller støtte til å gjøre slike analyser.

Det sier forsker Jose Antonia Baz Lomba ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), til forskning.no.

NIVA har lenge tatt prøver i kloakken fra norske byer. På denne måten finner de ut mye om hva kroppene våre slipper ut, og dermed hva vi får i oss – som narkotika. Dette har forskning.no skrevet om tidligere.

Men da pandemien var et faktum i fjor vår, kom ideen til å teste kloakkprøvene for coronavirus også, ifølge en artikkel fra Teknisk Ukeblad 18. mars 2020.

Dette har Lomba og kollegaene jobbet med i coronaåret, og nå analyserer de prøver.

Sporing av nye varianter av coronaviruset er foreløpig ikke en del av dette arbeidet, forteller Lomba.

– Da ville vi trengt nye metoder for å analysere kloakken, sier han.

- Vi ønsker å forske på metodene for å tidlig fange opp virusvarianter i fremtiden, sier Jose Antonio Baz Lomba. Foto: Niva/Forskning.no

– Britisk corona i sveitsisk desemberkloakk

I en foreløpig upublisert studie mener sveitsiske forskere å ha funnet en metode for oppdage den britiske varianten av coronaviruset i kloakk.

Prøvene tyder på an britiske varianten kunne avsløres i kloakken to uker før den dukket opp i tester av mennesker, ifølge forskerne. Studien deres har ennå ikke gått gjennom kvalitetskontrollen som må til før den kan publiseres i et tidsskrift, men er tilgjengelig på serveren medRxiv.

Men det kan altså være mulig å oppdage nye coronavarianter tidlig i kloakkprøver, mener Jose Antonio Baz Lomba.

– Men her i Norge er vi fortsatt i første fase der vi analyserer prøver fra våren 2020.

Vil forske på dette framover

Det vil ikke bli mulig å bruke kloakken til å spore nye varianter av coronaviruset i denne pandemien, mener Lomba.

Men han og kollegaene jobber nå med en søknad til Forskningsrådet, om penger til videre forskning.

– Noe av det vi ønsker å gjøre i forskningen framover, er å utvikle et system for nettopp dette. Det vil være veldig lurt for å oppdage virusvarianter tidligere enn i tester av mennesker.

Forskerne ønsker å utforske nye metoder for å oppdage virusvarianter i kloakken i Norge.

– Coronapandemien vil forhåpentligvis være over om noen måneder, men det kan komme nye virus i fremtiden. Da vil vi være klare dersom det skjer, sier Lomba til forskning.no.

