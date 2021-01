En av tre sliter psykisk under pandemien

Undersøkelsen, som er gjort av Opinion på vegne Norsk coronamonitor, viser også at en av fem yngre under 30 år har det dårlig. Kvinner under 30 år, aleneboende og folk med innvandrerbakgrunn er mest berørt.

Hele ni av ti nordmenn sier at de klarer å begrense antall nærkontakter til det som er anbefalt, skiver Norsk coronamonitor i en pressemelding.

– Januar ligger an til å bli den tøffeste perioden under pandemien, og det etter en november og desember som også var en prøvelse for svært mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

51.000 nordmenn ble spurt i undersøkelsen.