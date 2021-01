I kappløpet om å få kontroll med pandemien som tar livet at stadig flere mennesker, tar enkelte land nå sjansen på å vaksinere flest mulig raskest mulig.

Ettersom tilgangen på vaksine er begrenset, og det haster med å vaksinere en befolkning hvor dødstallene er svært høye og helsevesenet er i knestående, har britiske myndigheter bestemt seg for å prioritere massevaksinering med én dose fremfor å fullføre vaksineringen med dose to, som er det som kreves for at vaksinen skal gi bortimot full beskyttelse mot covid-19.

– Det er gambling

Nå blir det stilt spørsmålstegn ved denne fremgangsmåten. Bakgrunnen for dette er frykten for at forsinket vaksinering med begge doser kan gi grobunn for at viruset kan muteres og bli enda sterkere og farligere for mennesker.

– Det er gambling å utsette den andre dosen. Vi burde ikke gamble med det beste verktøyet vi har for å bekjempe pandemien. Det er ikke en optimal immunisering av befolkningen, advarer Ramón Lorenzo-Redondo, virolog ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago, ifølge Science.

Robust immunrespons



Det forskerne nå er urolig for er at millioner av mennesker vil gå rundt med bare delvis immunitet mot coronavirus etter kun én injisering. Dette kan resulterer i at mer skadelige virusmutasjoner oppstår.

Dersom begge doser er satt slik produsentene av vaksinene anbefaler, vil de vaksinertes immunrespons sannsynligvis være robust ved produsere et stort antall nøytraliserende antistoffer. Det vil kunne hindre at virus kommer inn i celler, og samtidig motvirke utviklingen av skadelige mutasjoner.

– Hvis det skjer, er det skikkelig ille

Men hvis de som vaksineres kun oppnår delvis immunitet, vil immunresponsen sannsynligvis være svakere. Dette kan over tid bidra til å redusere vaksinens effekt til å beskytte mot covid-19.

– Det vi ikke vet er hvordan kroppen reagerer på bare litt beskyttelse. Det kan i verste fall tenkes at dersom man bare gir én dose, kan man avle frem vaksineresistente virus. Hvis det skjer, er det skikkelig ille , sier immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo Universitetssykehus til VG.

– Vil nesten helt sikkert redusere forekomsten av infeksjon

Men ikke alle forskere deler denne bekymringen. En av disse er epidemiolog og evolusjonsbiolog Sarah Cobey ved University of Chicago.

– Ved å øke antallet som får den første dosen, kan det faktisk bidra til å kontrollere hvor mye coronavirus endres. Det er fordi selv den delvise beskyttelsen folk kan få mot en enkelt dose nesten helt sikkert vil redusere forekomsten av infeksjon. Færre infeksjoner generelt vil bety at færre coronavirusvarianter sirkulerer blant mennesker, påpeker Cobey, ifølge Science.

– Virus må mutere for å unngå antistoffene

Den svenske professoren og vaksineforskeren Matti Sällberg ved Karolinska Institutet, heller imidlertid mot at vaksineringen i seg selv kan gjøre vondt verre.

– Det er viktig å huske at virus må mutere for å unngå antistoffene og T-cellene for at vaksinen skal være ineffektiv. Dette betyr sannsynligvis at viruset må gjennomgå omfattende mutasjoner. Hvis det muterer for mye, kan det unngå immunforsvaret, sier Sällberg ifølge Expressen.

Ifølge Helsedirektoratets coronaundersøkelse svarer 83 prosent at de vil takke ja til å bli vaksinert. Onsdag var 33.611 personer i Norge vaksinert med den første av to doser av coronavaksinen til Pfizer og Biontech ifølge Folkehelseinstituttets statistikk.