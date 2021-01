Til vanlig starter influensasesongen smått i uke 40 og varer til rundt uke 20. Men influensasesongen 2020–2021 har fortsatt ikke startet, ifølge instituttet.

Så langt er det ikke kjent om det har vært et eneste influensatilfelle denne sesongen, skriver Nationen.

– At det er lite influensa på denne tiden er høyst unormalt. Vi har hatt sesonger tidligere med generelt liten smitte, men slik det er nå, der det ser ut til å være fravær av smitte, er eksepsjonelt, sier seksjonsleder Karoline Bragstad for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet til avisa.

I snitt dør 900 personer av influensa i Norge i løpet av en sesong.

Men uteblitt influensasesong er ikke bare positivt, advarer FHI.

– Vaksinen for neste vinter skal bestemmes allerede i februar, men dessverre finnes det ikke nok virus nå til å gjøre en god nok vurdering av hva som vil kunne være den beste vaksinesammensetningen. At covid-19 vil fortrenge influensa i det lange løp, er lite trolig, og vi må være forberedt på at neste influensasesong kan bli hard, sier Bragstad.