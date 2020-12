Det finnes mange måter å si takk på. Dette er den beste, ifølge forskere.

Noen ganger strekker det ikke helt til, å bare si takk. Fikk kjæresten egentlig med seg hvor glad du ble for det hun nettopp gjorde? Eller den gaven du fikk til jul?

Noen synes det er vanskelig å si ordentlig takk, mens andre blir for takknemlige.

Men er alle takkemåtene like effektive i å gjøre den du takker, glad?

Kanadiske forskere har nå funnet ut hvilken måte som er best, i hvert fall i et kjærlighetsforhold, melder nettstedet Psychology Today.

To uttrykk for takknemlighet

Forskerne mener det finnes i hovedsak to måter å takke på.

For eksempel: Kona kjører deg til jobb, selv om hun hater å kjøre i rushtrafikken.

Første scenario: Du takker for turen og sier samtidig at du vet det var tøft for henne å kjøre i rushen.

Her viser du takknemlighet ved å anerkjenne innsatsen til partneren.

Andre scenario: Du takker for at hun kjørte deg og sier samtidig at du ikke hadde rukket morgenmøtet hvis det ikke var for henne.

Her viser du takknemlighet ved å påpeke hvor godt personen lytter til - og responderer på - behovene våre, samtidig med at du forteller henne hva tjenesten faktisk bidro til.

Den beste takken

Så hvilken av disse to scenarioene vil kona sette mest pris på?

Ved første øyekast ser ganske bra ut begge to.

Men forskerne mener de har ganske ulikt utfall:

Hvis du takker partneren for innsatsen, slik som i det første scenarioet, setter du fokus på det personen har ofret for din del. Det kan gi en ubehagelig følelse hos partneren fordi det er en måte å føre regnskap over tjenestene og hvem som skylder hvem, ifølge forskerne.

Men hvis du uttrykker takknemlighet for at behovene dine ble møtt, slik som i det andre scenarioet, og lar personen vite at de har gjort deg en skikkelig tjeneste, vil det gi mer positive følelser.

Spørsmål om takknemlighet

Denne hypotesen testet forskerne på hunder personer over to uker.

Personene måtte svare på en undersøkelse hver kveld på mobilen. Hvis de hadde opplevd å få takk for noe de hadde gjort for partneren sin den dagen, fikk de oppfølgingsspørsmål.

Først ble de spurt om hvordan de opplevde takken. Deretter hvordan partneren takket - var det basert på innsatsen slik som første scenario eller på behov, slik som i andre scenario.

Deretter ble de spurt om hva de følte. Ble de glade for takken eller ble de frustrerte, lei seg eller likegyldige?

Personene i undersøkelsen måtte også svare på spørsmål om hvilket humør de var i den dagen, om forholdet deres generelt til partneren og til slutt om hvor stor de mente tjenesten var.

En god takk gir lykkelige forhold

Forskernes hypotese viste seg å stemme.

Personene som fikk takk for at de møtte behovet, rapporterte om mer positive følelser enn de som ble takket for innsatsen.

Dette stemmer også med tidligere forskning på dynamikk i parforhold:

Forhold som er basert på gjentjenester, slik som «jeg masserer deg, hvis du masserer meg», oppleves som mindre tilfredsstillende enn de som er basert på å dekke hverandres behov, slik som «jeg kan massere deg, du ser ut som du trenger det».

Gjentjenestenes forbannelse

Når vi uttrykker takknemlighet for innsats eller «offeret» som partneren har gjort for vår del, mener altså forskerne at vi setter oss i gjeld til hverandre.

Vi går inn i en slags gjentjeneste-forbannelse, der det begynner å handle om hva vi skylder den andre. Hvis vi i tillegg begynner å tenke på tjenester som at vi ofrer noe, mens den andre får noe, fører det til en ubalanse i forholdet som ikke nødvendigvis er så bra.

Lykkelige forhold, ifølge forskerne, kjennetegnes av et reelt ønske om å tilfredsstille partnerens behov, og å være trygg på at hun eller han ville gjort det samme hvis du skulle få behov for det.

Om vi legger vekt på hvor behjelpelig partneren er, understreker vi at hun eller han har gjort en god gjerning, og det i seg selv føles godt.

Om dette også gjelder for andre forhold enn kjæresteforhold, for eksempel blant venner eller familier, gjenstår å se. Forskerne mener likevel det sannsynligvis også vil gjelde her.

Referanse:

