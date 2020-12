Norsk studie: 67 av 244 coronapasienter som døde, hadde ikke kronisk sykdom

– Internasjonal forskning viser at det er de eldste som har høyest risiko for å dø, men at vi ikke alltid på forhånd kan si hvem som blir alvorlig syke. Alle kan bli smittet og syke. Man har ingen garanti selv om man er slank, ung og frisk. Etter hvert vil vi gjenta disse analysene og så koble opp mot hvem som skal bli vaksinert, sier avdelingsdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Hun er med i gruppen av leger fra FHI og Helsedirektoratet som står bak en studie som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening torsdag denne uken.

Legene har undersøkt sykdomsprofilene for de 244 personene som døde med coronavirus mellom 1. mars og 31. mai i år. De viser at 67 av dem som døde, 27 prosent, ikke hadde noen registrert kronisk sykdom. Blant dem med kroniske sykdommer sto hjerte- karpasienter for halvparten av dødsfallene.

Samtidig viser studien at over halvparten av dem over 90 år som fikk påvist smitte, døde.