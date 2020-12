Legemiddelverket: Britisk vaksinegodkjenning påvirker ikke Norge

– Umiddelbart betyr det ingenting for Norge, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

– Dette fordi Norge er med på den felles europeiske godkjenningen. Der er prosessen godt i gang, sier Madsen.

Fagdirektøren sier Storbritannia nå har gitt en nødgodkjenning etter å ha justert sitt eget regelverk. Han sier Storbritannia er på vei ut av det europeiske legemiddelsamarbeidet fra 1. januar, og at nødgodkjenningen tyder på at de også før denne datoen har valgt å gå litt for seg selv.

– Europa har gått for en felles løsning med en felles betinget godkjenning basert på de dataene som finnes per i dag. Den foreløpige tidsplanen er at det skal være møter i vitenskapskomiteen som avgir sin innstilling for Pfizer Biontech-vaksinen 29. desember og for Moderna-vaksinen 12. januar.

Fakta: Dette skjer når coronavaksinene kommer til Norge * Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og planlegger å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes, og Folkehelseinstituttet (FHI) som står for innkjøpet. * De første ukene vil leveransene trolig være små, og det vil derfor være streng prioritering på hvem som blir vaksinert først. Et ekspertutvalg har foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen. Den endelige avgjørelsen tar regjeringen i desember. * Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal ikke barn vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta. * Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene, og planleggingen er allerede i gang. * I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. * De første vaksinedosene kan komme så tidlig som i januar. Først vil de trolig ankomme FHIs sentrallager, og så blir de sendt ut til kommunene. Det kan også bli aktuelt at vaksinene sendes direkte fra leverandørene til kommunene. * Vaksinene som godkjennes i Europa, er allerede testet på mellom 20.000 og 50.000 personer. Foreløpig er det ikke oppdaget alvorlige bivirkninger, men enkelte sjeldne bivirkninger vil først kunne oppdages etter tid og når vaksinen gitt til enda flere. Derfor vil Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåke nøye om det oppstår mulige bivirkninger. * Regjeringen har foreslått å sette av 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år. (Kilder: FHI, NTB)

På møtene har vaksineprodusentene sendt inn alle dataene de har. Dataene skal så fingranskes av utpekte vitenskapsfolk i Europa. Her kan alle land i Europa bidra med råd, spørsmål og meninger om godkjenningen.

– Vitenskapskomiteen vil avgi en innstilling om godkjenning, eller ikke. Den innstillingen blir så sendt til EU-kommisjonen som umiddelbart vil fatte beslutningen om godkjenning i Europa, sier Madsen.