Corona: Kjemikalier i hverdagsprodukter kan svekke vaksine

Effekten av en vaksine mot covid-19, et viktig skritt på veien for å få hverdagen tilbake, kan reduseres av utstrakt forurensning fra en rekke kjemikalier som brukes i hverdagsprodukter.

Små mengder fluorerte stoffer (PFAS) har blitt funnet i prøver fra folk i USA og andre land.

Disse menneskeskapte kjemikaliene brukes i det meste, fra pizzaesker til vannavstøtende klær. De har blitt knyttet til høyere risiko for leverskade, nedsatt fertilitet og kreft.

Du kan lese med om PFAS på Folkehelseinstituttets hjemmesider

– Må nesten krysse fingrene og håpe på det beste



Nå advarer forskerne om at disse kjemikaliene også kan redusere effekten av vaksiner. Dette kan kaste en skygge over at vi snart ser lyset i enden av vaksine-tunnelen.

– På nåværende tidspunkt vet vi ikke om det vil påvirke coronavaksinasjon, men vi vet at det er en risiko for det, sier Philippe Grandjean, professor i helse og miljø ved Harward School of Public Health.

– Vi må nesten bare krysse fingrene og håpe på det beste.

Forskningen som Grandjean har ledet viser at barn som har blitt eksponert for PFAS hadde redusert mengde antistoffer etter å ha fått vaksine mot stivkrampe og difteri.

En oppfølgingsstudie med voksne helsefagarbeidere ga lignende resultater.

Samtidig kan en bestemt type PFAS, perfluorobutan-syre, hope seg opp i lungene, noe som kan øke risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Det viser en ny studie fra Grandjean som ennå ikke er fagfellevurdert.

Pfizer og BioNTech kom i slutten av forrige uke med gledelige nyheter. Foreløpige resultater fra den siste fasen av studien viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Forskerne bak vaksinen har spådd at vaksinen vil gi viruset et skikkelig slag i trynet, og at den vil bidra til å stoppe pandemien som har bragt verden til knestående.

Pfizer-vaksinen er basert på arvemateriale fra viruset, såkalt mRNA, og det er uvisst om fluorerte stoffer kan redusere effekten av en slik vaksine. Andre vaksinekandidater som er basert på coronavirusets «pigg-protein», samme metode som vaksinene mot difteri og stivkrampe, kan ha redusert effekt blant folk som har fått i seg mye fluorerte stoffer.

– Personer som har vært utsatt for en høy grad av eksponering mot fluorerte stoffer har lavere mengder antistoffer og dårligere immunforsvar etter fire vaksiner mot difteri og stivkrampe, sier Grandjean og legger til:

– Om en coronavaksine utvikles på samme måte, vil trolig kjemikaliene svekke effekten av en vaksine. Men på dette stadiet vet vi det ikke sikkert.

– En presserende folkehelsekrise



Joe Biden, påtroppende president i USA, har lovet å slå ned på PFAS-forrurrensning ved å klassifisere de som farlige stoffer. Estimater viser at 200 millioner amerikanere får i seg mat og drikke som inneholder disse stoffene.

Det er vanskelig for kroppen å kvitte seg med PFAS, og det er påvist høy grad av fluorerte stoffer i områder rundt militærleire i USA, hvor stoffene brukes i brannslukkingsapparater.

Til tross for dette, krever kun et fåtall stater at drikkevannet skal være fritt for fluorerte stoffer. Det er ventet at et Biden-kontrollert miljøbyrå trolig vil sette en stoppe for dette med føderale reguleringer.

Det er ventet at coronavaksinen blir tilgjengelig for de fleste amerikanere i løpet av 2021, noe som betyr at det haster å regulere fluorerte stoffer.

– Jeg bekymrer meg stadig vekk for både kjent og ukjent PFAS-eksponering, og påvirkningen dette har på vår helse og immunforsvar, sier David Andrews, seniorforsker ved Enviromental Working Group.

– PFAS-eksponering er en presserende folkehelsekrise, avslutter han.

Oversatt og tilrettelagt av Kathleen Buer /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited