Nye beregninger: Rundt 60.000 kan ha diabetes uten å vite det

Beregningene er utført av diabetesforskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Oslo universitetssykehus, skriver FHI i en pressemelding.

– Det kan se ut til at antallet med diagnostisert diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene, sier diabetesforsker Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet.

Flere får diabetes

Forekomsten av type 1 diabetes hos barn og unge har økt over tid, men det er først og fremst type 2 diabetes som forklarer økningen i totalantallet i hele befolkningen.

Forskeren mener det er et problem at omfanget ser ut til å øke såpass dramatisk.

Overvekt og fysisk inaktivitet er med på å forklare økningen i antallet med type 2 diabetes.

Folk lever lenger

Men det er også en rekke positive folkehelsemessige faktorer som kan bidra til at antallet som har diabetes øker.

Blant annet trekkes det fram at vi lever stadig lengre, at helsevesenet kan ha blitt flinkere til å oppdage skjult sykdom, at pasientene får bedre behandling og bedre tiltak for å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Rundt 90 prosent av alle med diabetes, har type 2. Det regnes som en livsstilssykdom, der risikoen for å utvikle den reduseres hvis man er fysisk aktiv og unngår fedme og overvekt.

Type 1 diabetes er en autoimmun sykdom som vanligvis oppstår i relativt ung alder.

Lørdag er det verdensdagen for diabetes.