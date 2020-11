Pillen kombinerer fire kolesterol- og blodtrykksmedisiner, og når den tas med en lav dose aspirin, reduserer den risikoen for hjerteinfarkt, slag og hjerterelaterte dødsfall med en tredel, viser den internasjonale studien.

Den ble lagt fram for den amerikanske hjerteforeningen fredag, og publiseres i New England Journal of Medicine.

Studien ventes å føre til økt bruk av såkalte polypiller, som forskere i flere tiår har ment kan være løsningen på problemet med hjertesykdom, som er den ledende årsaken til død i verden.

Slike polypiller er allerede til salgs i USA og flere europeiske land, men brukes ikke ofte. Leger har motsatt seg dette ettersom det er få, store internasjonale studier som viser at de kan redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag.

– Jeg tror dette kommer til å endre seg med våre resultater, sier Salim Yusuf, en av forskerne bak studien.

Billigpille

Effekten av polypiller er blitt vist i flere mindre studier tidligere, som også er omtalt i Norge. Den store internasjonale studien som nå publiseres er «det beste datagrunnlaget vi har fått så langt» om polypiller, sier Eugene Yang, en hjertespesialist ved University of Washington, som ikke har deltatt i studien.

Pillen som nå er blitt testet er Polycap, som har tre blodtrykksmedisiner med virkestoffene atenolol, ramipril og hydroklortiazid og et statin, som brukes i behandlingen av høyt kolesterol.

Pillen selges for drøyt tre kroner per pille på det indiske markedet.

I studien har det deltatt mer enn 5.700 personer, i India, Filippinene, Colombia, Canada, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Tanzania og Tunisia. Alle som deltok hadde moderat risiko for hjerteproblemer på grunn av høyt blodtrykk, diabetes eller andre diagnoser.

– Kan få enorm betydning

Etter fire år med testing, viste kombinasjonen av polypillen og aspirin seg å senke risikoen for hjerterelaterte problemer med 31 prosent. Bieffektene var ifølge studien minimale.

– Vi har nå klare bevis fra flere studier med konsistente resultater, og ingen sikkerhetsrisiko, sier Anushka Patel, en hjertespesialist ved Royal Prince Alfred-sykehuset i Sydney. Heller ikke hun deltok i studien.

– Betydningen dette kan ha for folkehelsa kan være enorme, slår hun fast.

Forskerne håper nå at blant annet Verdens helseorganisasjon nå vil ta til orde for å bruke polypiller i behandlingen av hjerteproblemer.