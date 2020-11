Legemiddelverket om vaksinenyhet: – Veldig, veldig gledelig

– Dette et veldig, veldig gledelig resultat. Et av de store spørsmålene har vært hvor effektiv disse vaksinene er, og 90 prosent beskyttelsesgrad er et godt resultat, sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk til VG.

Mandag ettermiddag offentliggjorde legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech resultater fra en studie på en coronavaksinekandidat, som viser at vaksinen er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner.

Gode testresultater



Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

Også helseminister Bent Høie (H) mener resultatene lover godt.

– Alle gode vaksinenyheter er gode nyheter også for oss. Dette er en av vaksinene som er en del av pakken EU jobber med, som vi også er en del av, sa Høie under mandagens koronapressekonferanse etter et spørsmål fra TV 2.

– Historisk



Vaksinealliansen CEPI kaller resultatet historisk.

– Dette er enormt positive og oppmuntrende foreløpige resultater. De vitner om stor oppfinnsomhet og ferdighet i forskersamfunnet i arbeidet med å få fram vaksinekandidater mot covid-19. Vi berømmer Pfizer og BioNTech med dette historiske foreløpige resultatet, og for den korte tiden de har brukt på å få vaksinen gjennom klinisk utvikling, sier direktør Richard Hatchett i en pressemelding.

Han sier at vaksinekandidaten vil kunne søke godkjenning dersom den endelige langtidsanalysen av dataene fra studien bekrefter resultatet, og hvis det ikke blir identifisert noen problemer med sikkerheten hos studiedeltakerne.