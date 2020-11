Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Vi er et stort steg nærmere å kunne gi mennesker verden rundt et sårt tiltrengt gjennombrudd for å få slutt på denne globale helsekrisen, heter det videre i uttalelsen.

Veien mot 164

Resultatene betyr imidlertid ikke at en vaksine er nært forestående. De foreløpige resultatene baserer seg på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant knappe 44.000 mennesker i USA og andre land. Like under 39.000 av disse har fått to doser.

Testene vil fortsette fram til 164 av de frivillige deltakerne har fått påvist covid-19, et antall den amerikanske legemiddeletaten FDA mener er høyt nok til å slå fast om vaksinen fungerer eller ei. Etaten vil kun godkjenne vaksiner som er minst 50 prosent effektive.

Pfizer og BioNTech opplyser i pressemeldingen at de vil søke om nødgodkjenning for bruk av vaksinen kort tid etter at det antallet er nådd.

Selskapet anslår at det vil skje i den tredje uka av november. Videre skriver selskapene at det ikke er avdekket noen store problemer med vaksinen.

Legemiddelverket: – Veldig, veldig gledelig



Nå jubler norske helsetopper.

– Dette et veldig, veldig gledelig resultat, sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk Foto: Berit Roald / NTB

– Dette et veldig, veldig gledelig resultat. Et av de store spørsmålene har vært hvor effektiv disse vaksinene er, og 90 prosent beskyttelsesgrad er et godt resultat, sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk til VG.

Også helseminister Bent Høie (H) mener resultatene lover godt.

– Alle gode vaksinenyheter er gode nyheter også for oss. Dette er en av vaksinene som er en del av pakken EU jobber med, som vi også er en del av, sa Høie under mandagens koronapressekonferanse etter et spørsmål fra TV 2.

Vaksinealliansen CEPI kaller resultatet historisk.

– Dette er enormt positive og oppmuntrende foreløpige resultater. De vitner om stor oppfinnsomhet og ferdighet i forskersamfunnet i arbeidet med å få fram vaksinekandidater mot covid-19. Vi berømmer Pfizer og BioNTech med dette historiske foreløpige resultatet, og for den korte tiden de har brukt på å få vaksinen gjennom klinisk utvikling, sier direktør Richard Hatchett i en pressemelding.

Børsoppgang og økt oljepris

Nyheten kommer mens koronasmitten er tiltakende i store deler av verden, med stadig flere innlagte i intensivavdelinger og økende antall døde som følge av pandemien.

Børsene verden over skjøt i været etter nyheten, og oljeprisen steg med 5 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs er oppe 3,14 prosent en drøy time etter nyheten. i Frankfurt, Paris og London er stigningen for dagen like før klokken 14 alle mellom 4,5 og 6,3 prosent.

Selskapet sier de forventer å kunne tilby rundt 50 millioner doser av vaksinen i 2020, og opptil 1,3 milliarder doser i 2021. Vaksinen er blant ti kandidater som er i de siste fasene av

Trump: – Strålende nyheter

USAs president Donald Trump er blant dem som har uttrykt seg svært entusiastisk om nyheten.

På Twitter skriver han følgende, utelukkende med store bokstaver:

– Stor børsoppgang. Vaksinen kommer snart. Rapport om 90 prosents effektivitet. Så gode nyheter! testing.

Fauci: Ekstraordinære resultater

De foreløpige resultatene fra vaksinetestingen til Pfizer og BioNTech er helt ekstraordinære, sier USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci.

Fauci, som er den amerikanske regjeringens fremste ekspert på smittsomme sykdommer, sier resultatene er «rett og slett ekstraordinære».

– Det var ikke veldig mange som forventet at det skulle være så høyt. Det kommer til å ha stor påvirkning på alt vi gjør med tanke på covid-19, legger han til.