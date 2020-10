Corona kan gi hjerteskader

For hver fjerde sykehusinnlagte coronapasient har viruset effekter på hjertet, viser en oversikt i Journal of the American College of Cardiology. Andre studier har også dokumentert effekter på hjertet hos smittede med mildere symptomer og sykdomsforløp.

Viruset kan blant annet hindre oksygenopptaket i hjertet, eller føre til betennelser som sliter på hjertet. Coronaviruset kan også trenge inn i blodkar og på den måten føre til blodpropp og hjerteinfarkt.

Lege Sean Pinney advarer nå om at personer med hjertesykdommer er mest sårbare for å få hjerteskader som følge av corona. Men problemer med hjertet er også oppdaget hos koronapasienter uten tidligere hjerteproblemer.