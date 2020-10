Folkehelseinstituttet: Snart tomt for influensavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) klarte å få tak i 1,2 millioner doser influensavaksine, men dette dekker bare to tredeler av behovet.

På grunn av coronapandemien har det vært rekordhøy etterspørsel etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon, skriver FHI i en pressemelding mandag.

– Vi får nå en del henvendelser fra både helsepersonell og kommuner om at det begynner å gå tomt for vaksine og at det er vanskelig å prioritere hvem som bør få og ikke, sier seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland.

Hun presiserer at personer i risikogruppene må sjekke kommunens nettsider for å finne ut hvordan de kan bli vaksinert mot influensa og ta kontakt.

Mangelen på influensavaksine skyldes blant annet den økte globale etterspørselen, sammenfallende epidemitopper og påfølgende kapasitetsproblemer i helsetjenesten.

– Vi har forsøkt å få tak i flere doser i lang tid, men har foreløpig ikke lyktes. Vi arbeider selvfølgelig fortsatt for å skaffe flere doser til Norge, sier Rydland.