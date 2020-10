Solberg gjorde yoga sammen med jentene i Sisterhood

I anledning Den internasjonale jentedagen på søndag besøkte Solberg Sisterhoods lokaler i Bydelshuset i Frogner i Oslo torsdag. Sisterhood er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot unge jenter.

Sisterhood har som mål å styrke jenters selvfølelse, selvtillit, indre og ytre grenser og bidra til å skape et godt miljø. Blant tilbudene er yoga og annen trening.

Statsminister Erna Solberg (H) gjør yogaøvelser sammen med jentene i Sisterhood. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er ikke bare internasjonalt jenter har store utfordringer. Også i Norge er det mange jenter som sliter. Her i landet sliter jenter med ensomhet, kroppspress og det å være flink pike, sier Solberg til NTB.

Hun mener at det er nettopp derfor lavterskeltilbud som Sisterhood er viktig.

– Det at man ikke bare blir henvist til psykiatrien, men kommer til et sted som tar opp store og små utfordringer i grupper, er også viktig for å bygge opp jenters selvtillit og selvrespekt, og det er et fint sted å få venner, sier Solberg.

Sisterhood-prosjektet feirer i år 15 år, og leder Isabel Espinoza forteller at jentene synes det var stor stas å ha statsministeren på besøk.

– De har gledet seg masse og følte at de fikk snakke fritt om blant annet hva dette betyr for dem. Så dette var veldig hyggelig. Og en bekreftelse for arbeidet vi gjør, sier hun.