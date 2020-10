Oktober er høysesongen for influensavaksinen, og både USA og flere land i Europa forbereder seg på at etterspørselen vil bli enda større i år, skriver nyhetsbyrået AP. Myndighetene frykter at møtet mellom coronaviruset og influensaen vil bli tøff.

– Det er grunn til å være bekymret for at vi skal få en fryktet overlapp av virusutbrudd nå som vi går høsten og vinteren i møte, sa USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci forrige uke.

Kan sprenge helsesystemets kapasitet

Nå stiller forskere seg bak Fauci og deler hans bekymring for det kommende halvåret. Hvis influensaepidemien viser seg å smitte like mange som den normalt gjør vil det, kombinert med coronaviruset, kunne sprenge helsesystemets kapasitet. Økt spredning vil kunne oppstå dersom folk tar for lett på tiltakene.

– Folk kommer til å trekke innendørs i stedet for å møtes ute. I tillegg vil mange trolig bli sløvere med tanke på smittevern ettersom tiden går, sa Jeanne Marrazzo, direktøren for avdelingen Smittsomme sykdommer ved University of Alabama, under en pressekonferanse i september.

– Som om influensaen falt utfor et stup

Forskerne mener likevel det er håp om at situasjonen ikke blir like ille som fryktet. Dette er basert på hvordan influensaen har utartet seg på den sydlige halvkulen, hvor den treffer tidligere i året enn den gjør på den nordlige halvkulen. Årets influensasesong begynte allerede i januar, og forårsaket milde symptomer.

– Vi begynte å se aktivitet allerede i januar, også stoppet den brått i mars, som om den falt utfor et stup da coronaviruset spredte seg , sier virolog Kanta Subbarao ved WHO til Science News.

I Australia, Sør-Afrika og Chile, som ofte blir hardt rammet av influensaen, har årets utbrudd vært svært begrenset. Til sammen har de tre landene bekreftet 51 tilfeller av influensa blant 83.307 testede personene. Det viser en rate på 0,06 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med fjorårets 13,7 prosent.

– Som ild i tørt gress

Forskerne tror reiserestriksjonene, stengte skoler og andre smitteverntiltak som følge av coronaviruset medførte at spredningen av influensaen ble svært lav. Forskerne mener også at det viser til hvor smittsomt coronaviruset er sammenlignet med influensaen.

– Hvis du fortsatt tviler på om Covid-19 er mer smittsomt enn influensaen er det bare å ta en titt på Chile og Sør-Afrika. Der sprer coronaviruset seg som ild i tørt gress, mens influensaen har minimalt med spredning, sa CDCs tidligere direktør Tom Frieden under en pressekonferanse.

Et virus vil trolig dominere

Det er likevel vanskelig å forutse hvordan influensaen vil opptre sammen med coronaviruset i de kommende månedene. Men det er ventet at et av virusene vil dominere det andre.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se to store utbrudd samtidig. Jeg tror en av dem vil dominere i kampen om en vert, men jeg aner ikke hvem av dem det blir. Men det kan hende jeg tar helt feil, sier virolog Richard Webby til Science News.

Problemet oppstår hvis personer blir smittet av begge virusene samtidig. Tre tilfeller av dette oppsto i New York og New Jersey da området var et episenter tidligere i år. To av dem ble lagt i respirator, og alle tre ble senere skrevet ut av sykehuset. Myndighetene oppfordrer alle til å ta influensavaksinen for å unngå å i verste fall bli smittet av begge samtidig.

