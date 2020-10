Ny studie gir håp om MS-behandling

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som angriper sentralnervesystemet. Nervene i sentralnervesystemet er kledd i en isolasjonskappe som på fagspråket heter myelinskjede. Denne isolasjonskappen gjør at signalene mellom sentralnervesystemet og resten av kroppen går kjappere, ifølge Helse Norge.

Hos MS-pasienter blir selve ledningssystemet, både myelinskjeden og nervetrådene i hjernen og ryggmargen skadet. Det finnes ulike former for MS, og i verste fall kan sykdommen være invalidiserende.

Over 12.000 personer i Norge lever med MS. Forekomsten av MS i Norge er blant de høyeste i verden, ifølge MS-forbundet.

Gir håp om MS-behandling



Per i dag finnes det ingen kur for MS, men det forskes mye på nye medisiner som kan bremse sykdomsforløpet.

Nylig har britiske forskere sett på muligheten for å bruke kreftmedisinen beksaroten som behandling mot MS. En klinisk studie viser at medisinen kan reparere myelinskjeden, melder den britiske avisen The Guardian. Tap av myelin forårsaker en rekke nevrologiske utfall som tap av balanse, syn og muskelsvekkelse. Dette kan føre til funksjonsnedsettelse.

Beksaroten kan dessverre ikke benyttes som behandling mot MS. Bivirkningen av kreftmedisinen blir for store, og den vil ikke bli testet i fase tre, som innebærer testing på et større antall (over 1000) pasienter.

Forskerne bak den nye studien er likevel optimistiske.

– Det er skuffende at vi ikke kan behandle MS-pasienter med denne medisinen, men det er veldig oppløftende at vi nå har sett at det er mulig å reparere myelinskjeden, sier Alasdair Coles, professor ved universitetet i Cambridge til The Guardian, og legger til:

– Dette gjør oss veldig optimistiske til en ny studie vi håper å kunne starte senere i år.

– Reell innvirkning på MS-behandling



I den nye studien vil de britiske forskerne undersøke om diabetesmedisinen sammen med et antihistamin, kan reparere myelinskaden.

– Resultatene av denne studien gir oss tro på at medisiner som fremmer reparasjon av myelinskjeden vil ha en reell innvirkning på behandlingen av MS. Vi er veldig optimistiske til resultatene av fremtidige studier, sier Robin Franklin, professor ved Cambridge, til The Guardian.

Resultatene av beksaroten-studien ble nylig presentert på en digital konferanse for MS-forskere, ifølge The Guardian.