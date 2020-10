De finnes i milliardtall, og har som formål å holde Karius og Baktus på avstand.

Du har kanskje ikke tenkt over at tannbørster er et miljøproblem. Du må jo få lov til å ha rene tenner. Men fordi tannbørstene er så mange, krever det i alt mye ressurser å både produsere, transportere og å behandle når de blir til avfall.

Undersøkte fire tannbørste-typer

Forskere fra Trinity College i Dublin tok utgangspunkt i fire typer tannbørster: manuell i plast, elektrisk, manuell med utskiftbare børster og til slutt – den trendy bambustannbørsten. Formålet var å finne ut hvilken som var best og verst for miljøets del.

Forskerne brukte en såkalt livssyklusanalyse for å måle de ulike tannbørstenes totale klimapåvirkning, altså hvor stor påvirkning de har fra produksjon til de blir søppel. Studien er publisert i British Dental Journal, og funnene omtalt i en pressemelding fra Trinity College Dublin i Irland.

Er du en av dem som kjøper bambustannbørste og får skikkelig god samvittighet etterpå, fordi du bidrar med å gjøre plastproblemet litt mindre? Tanken er god. Bambusbørsten er slett ikke den verste – men den er heller ikke idealbørsten, ifølge de irske forskerne bak den nye studien.

Trenger plass og vann

For når det skal produseres mange bambustannbørster, trengs jordareal og vann.

– Studien vår viser at bambustannbørster ikke er løsningen. Å bruke dem, stopper bare landareal fra å bli brukt på en bedre måte; for eksempel å bidra til biologisk mangfold, eller å gro skog som bidrar til karbonlagring, sier forsker Brett Duane i pressemeldingen.

Men du skal ikke ha dårlig samvittighet for å ha trodd godt om bambustannbørsten. Verstingen er dyrere, durende og laget av plast.

Ifølge studien er de elektriske tannbørstene skadelige både for planeten og for de som er involvert i produksjonsprosessen.

Hvis målet skulle være å gjøre klimaet på kloden dårligere, har den elektriske tannbørsten 11 ganger så stort potensiale som bambustannbørsten, ifølge pressemeldingen.

Plast bedre enn bambus – under én forutsetning

Det kan virke som om uansett hva man velger, er det gærent. Hva slags tannbørste skal du velge om du vil pusse så bærekraftig som mulig?

Idealtannbørsten er utrolig nok laget av plast, men problemet er at den ennå ikke finnes. For den må være resirkulert, og ikke nok med det; den må også bli resirkulert igjen og igjen, slik at man får et slags kretsløp for tannbørste-plasten. Da trenger man ikke landområder eller vann for å dyrke fram tannbørster.

For å klare det trenger vi et system for å samle inn de brukte tannbørstene på samme måte som med batterier, skriver Trinity College i pressemeldingen.

Den aller mest bærekraftige tannbørsten er laget av resirkulert plast, som resirkuleres flere ganger. Det betyr at idealtannbørsten ikke finnes. Foto: 5 second Studio / Shutterstock / NTB

Men, forskerne har ikke bare sett på hva som er bra for miljøet. De har tenkt på folks tannhelse også. Er det en fordel å bruke elektrisk, fremfor manuell?

Ikke egentlig.

– Det er ikke mye bevis for at de er mer effektive, med mindre du sliter med å rengjøre tennene dine med en normal tannbørste, sier Duane.

– Elektrisk litt mer effektiv mot bakterier

I 2013 stilte forskning.no følgende spørsmål til Gunhild Strand: Blir tennene renere med elektrisk tannbørste? Strand er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen.

I denne forskning.no-artikkelen fortalte hun om en samlestudie organisasjonen Cochrane gjorde på tannbørster. De konkluderte med at elektrisk tannbørste fjerner bakterier bedre enn vanlig tannbørste. Men forskjellen viste seg å være veldig liten.

– Cochrane viste bare ørlite bedre resultater for elektrisk tannbørste, fortalte Strand.

Men for noen er forskjellen mer betydelig. Det handler, som Duane var inne på, om de som har problemer med bevegelsene man må gjøre for å bruke en vanlig tannbørste.

– Vi anbefaler elektrisk tannbørste til eldre mennesker, sa Strand.

En elektrisk tannbørste er gjerne lettere å holde i, og elektrisk gjør jobben enklere for eventuelle pleiere som hjelper med tannstellet.

I tillegg kan elektriske tannbørster være til hjelp for barn som syns tannpussen er en tålmodighetsprøve, fortalte Strand i artikkelen.

- For små barn kan elektrisk tannbørste være et artig, lite leketøy, og dermed hjelpe med å få barn til å pusse tenner.

Sparer ikke tid

Hvis du også synes tannpussen tar for mye av din dyrebare tid, er det dessverre ingenting å spare på å velge elektrisk, ifølge Strand.

Grunnen til det er at en elektrisk tannbørste oftest har et mindre børstehode, og da tar det litt lengre tid å jobbe seg gjennom hele tanngarden.

Så alt i alt er det kanskje rimelig å konkludere med at det enkle kan være like bra.

Og selvfølgelig er det lurt å legge inn en runde tanntråd og en fluorskylling, da. Forøvrig er forskerne uenige i detaljene rundt ulike tannpuss-teknikker. Det kan du lese mer om i denne forskning.no-artikkelen fra 2017.

Forskerne bak den nye studien anbefaler å velge enten tannbørste av bambus eller en med utskiftbart hode om man skal tenke på miljøet - fordi det mer miljøvennlige alternativet bare er hypotetisk, enn så lenge. Så gjenstår det å se om det blir pant på plast-tannbørster i framtida.

Artikkelen er først publisert av forskning.no.