Fransk professor mener coronaviruset har blitt snillere

Raoult, som er professor og direktør ved et sykehus i Marseille, uttalte i forrige uke at man har oppdaget sju nye mutasjoner av viruset, skriver Aftonbladet.

– Mutasjonene vi ser er nedgraderte versjoner av virusets opprinnelige form. Det er i hvert fall vårt inntrykk, sa Raoult.

Smittespredningen i Frankrike øker, men dødstallet har falt til et langt lavere nivå enn det var under den første bølgen. Det er en utvikling man også ser i flere andre land, mener Raoult.

Det er en ventet utvikling at viruset før eller senere muterer til en mindre dødelig variant, mener Niklas Arnberg, professor i virologi ved universitetet i Umeå.

– Når det dreier seg om dette viruset og andre virus som sprer seg fra dyr til mennesker og begynner å spre seg blant oss, er det fullt naturlig at de muterer. De tjener ikke på å ta knekken av mennesker, for da blir det vanskeligere for viruset å spre seg, sier han.

Men han mener det er for tidlig å si om det er en mutasjon som kan forklare utviklingen Raoult nå peker på med lavere dødstall.