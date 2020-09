En lettere kropp bruker mindre energi. Og når vi går ned i vekt, reduseres kroppens totale energiforbruk. Det skyldes at lettere personer har lavere hvileforbrenning og bruker mindre energi i aktivitet. Denne mekanismen er kjent som metabolsk tilpasning.

Én utbredt teori blant forskere er at når man går mye ned i vekt, reduseres forbrenningen mer enn nødvendig på grunn av tap av kroppsmasse som bruker energi, og at dette gjør det vanskelig for de som har slanket seg å holde vekta.

Nå har forskere satt denne teorien på prøve, melder Norsk tidsskrift for ernæring.

Gikk ned, og så opp igjen



Catia Martins, professor ved NTNU. Foto: NTNU

Sammen med forskerkolleger ved St. Olavs Universitetssykehus har professor ved NTNU, Catia Martins, nå undersøkt om denne teorien virkelig var årsaken til at så mange går opp i vekt igjen.

Forskerne fulgte 71 menn og kvinner som hadde deltatt i en vektreduksjonsstudie. Hvileforbrenning, vekt, fett og muskelmasse ble målt etter ni uker, 13 uker og ett år, skriver NRK.

Etter ni uker hadde deltagerne i snitt gått ned rundt 14 kilo. Men etter ett år hadde forskerne i snitt gått opp 29 prosent, omtrent fire kilo.

Når deltagerne slanket seg, gikk hvileforbrenningen ned. Men da vekten hadde stabilisert seg og de spiste nok, var hvileforbrenningen der den skulle være, ifølge NRK.

– Vi fant at den metabolske tilpasningen ikke ser ut til å være årsaken til at noen går opp i vekt året etter vektnedgang, sier Martins til NRK.



Funnene ble nylig publisert i The American Journal of Clinical Nutrition.



Spiser for nytelsens skyld



Catia Martins mener derfor at det trolig er andre årsaker til at flere går opp i vekt etter å ha slanket seg.



Hun tror det hedoniske systemet er en viktig faktor. Det hedoniske system er knyttet til hjernens belønningssenter. Det gjør at vi spiser like mye for nytelsens skyld som for å bli mett. Det kan enkelt føre til at mange spiser mer enn de trenger.



– Det er flere mekanismer i kroppen din som vil ha deg tilbake til din opprinnelige vekt. Nye studier viser at det kan se ut som at belønningssystemet spiller en stor rolle når man går opp i vekt igjen, sier professor Bård Kulseng, professor ved NTNU til NRK.



Han forklarer til NRK at belønningssystemet aktiveres sterkt ved vekttap.