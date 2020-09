FHI: Trolig langt flere smittede i Norge enn tidligere antatt

Mellom 54.800 og 73.000 personer har vært smittet av coronaviruset i Norge, anslår FHI ifølge Aftenposten.

Frem til for forrige uke siden, anslo FHI at mellom 34.600 og 43.000 personer har vært smittet av coronaviruset i Norge. Det nye anslaget tilsier en økning på 60 prosent, noe som kan få store konsekvenser for kampen mot viruset ifølge Aftenposten.

Det er fortsatt omlag 11.000 som er bekreftet smittet av viruset i landet.

Enkelte grupper kraftig underrepresentert

– Vi har så langt antatt at viruset spredte seg noenlunde jevnt over de ulike aldersgruppene. Når vi ser på testdataene så langt, ser vi nå at noen aldersgrupper i stedet er overrepresentert, mens andre er underrepresentert, sier professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo og leder av Big Insight-senteret Arnoldo Frigessi til Aftenposten.

Spesielt barn under 10 år og aldersgruppene over 60 år som er kraftig underrepresentert, mens personer som tilhører aldersgruppen 20-29 år har stått for 30 prosent av alle nye smittetilfeller, selv om de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

Lavere sykehusrisiko

Som følge av dette har FHIs analytikere nedjustert den generelle risikoen for at en person som smittes blir innlagt på sykehus, fra 3,9 prosent til 2,26 prosent. Dette fordi en mye større andel yngre personer er smittet enn tidligere trodd og disse sjeldnere trenger sykehusbehandling.

– Hvis man først blir syk, så er sannsynligheten for å havne på sykehus den samme. Men når vi ser de store forskjellene i hvilke aldersgrupper som blir mest smittet, betyr det nå at 2,26 prosent av de smittede faktisk ender på sykehuset, sier Frigessi til avisen.