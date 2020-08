En fersk studie gjennomført i Sør-Korea viser at barn kan være bærere av coronaviruset i svært lang tid, til tross for at de tilsynelatende fremstår som friske, skriver det medisinske tidsskriftet JAMA Network. Forskerne samlet inn data fra 22 forskjellige testsentre i Sør-Korea, og gjennomgikk barnas bevegelsesmønster og omgangskrets i forkant og etter at smitten oppsto.

I tillegg gjennomførte forskerne fortløpende tester av 91 smittede men symptomfrie barn. Til tross for manglende symptomer kunne spor av viruset oppdages i barnas øvre luftveier i opptil flere uker etter at smitten hadde oppstått.

«Den stille smitten»

Studien viser at barna bar på viruset i opp til 36 dager, hvorav 65 prosent av de smittede utviklet milde symptomer etter å ha testet positivt for covid-19.

– Dette viser at smitte hos barn ofte kan gå uoppdaget, og at barna fortsetter med sine daglige aktiviteter i ukevis etter smitten oppstår, sier forskerne bak studien til JAMA Network.

Dette kan forårsake en såkalt «stille smitte», hvor smitten spres videre fra barn til barn i samme omgangskrets. Forskerne påpeker også at manglende symptomer minsker muligheten for videre smitte.

– Det oppstår mindre smitte fra personer som for eksempel ikke hoster og nyser, sier barnelege Calum Semple til CNN.

Forskerne bak studien mener likevel at funnene er relevante med tanke på skolestart.

– En testmetode hvor man kun tester barn som viser symptomer vil føre til at vi ikke fanger opp den stille smitten som kan oppstå på skoler og i barnehager, sier forskerne DeBiasi og Delaney til JAMA Network.

«Et farlig steg tilbake»

Resultatet av studien kommer samtidig som at US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er blitt kritisert for å endre sine retningsliner for testing av symptomfrie personer. American Academy for Pediatrics (AAP) kaller endringene «et farlig steg tilbake», skriver CNN.

Ifølge CDCs nye retningslinjer behøver ikke symptomfrie personer som har vært i direkte kontakt med en smittet person testes. Forskerne av studien estimerer at 93 prosent av de smittede barna ikke ville ha blitt fanget opp hvis Sør-Korea fulgte samme retningslinjer.

– Testing av alle som har vært i kontakt med en smittet er helt nødvendig. Dette er for å bedre kunne beskytte utsatte personer i deres omgangskrets, sier AAPs president Sally Goza til CNN.