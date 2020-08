EU har inngått avtale om coronavaksine

– EU-kommisjonen har i dag inngått en avtale med AstraZeneca om den såkalte Oxford-vaksinen. Dette er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst i sin utprøving, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om coronasituasjonen fredag ettermiddag.

Norge er del av det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen. President Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen snakket fredag med statsminister Erna Solberg og skriver på Twitter at Norges behov er dekket gjennom samarbeidet.

– Vi står ved Norge i kampen mot coronaviruset, skriver kommisjonspresidenten.

Høie understreket at til tross for at norske myndigheters fremste oppgave er å sikre at den norske befolkningen får tilgang til vaksinen, er bekjempelse av viruset avhengig av globale tiltak mot smittespredning.

– Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å sikre alle land tilgang til vaksiner. Også de som ikke har store økonomiske og politiske muskler. Denne pandemien er ikke over før den er over i alle land. Først da kan vi senke skuldrene, la helseministeren til.

