Tyskland skeptisk til russisk coronavaksine

En talskvinne for det tyske helsedepartementet sier at de er i tvil om kvaliteten og tryggheten til den nye vaksinen, og påpeker at EU kun godkjenner nye medisiner etter at full klinisk testing er gjennomført.

- Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet. Det foreligger ingen kjente data om kvaliteten, effektiviteten eller sikkerheten til den russiske vaksinen, sier hun.

President Valdimir Putin opplyste tirsdag at den nye vaksinen er godkjent i Russland, og at hans egen datter er blant dem som har testet den.

Bakgrunn: Putin: Russiske myndigheter har godkjent coronavaksine

Høie: Inngår ikke i EU-samarbeidet

Russlands vaksine mot covid-19 inngår ikke som en del av samarbeidet mellom EU-landene, sier helseminister Bent Høie (H).

– Når det gjelder tilgang på vaksine, så jobber Norge i hovedsak gjennom det samarbeidet som er mellom EU-landene og de forhandlingene som foregår der, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

Ifølge nåværende prognoser vil det i beste fall være vaksiner som blir godkjent før jul og som kan bli tilgjengelig i løpet av neste år, understreker han.

– Jeg oppfatter ikke at den vaksinen i Russland er en del av det som inngår i EUs forhandlinger, sier Høie.