Oslo kan bare coronateste halvparten så mange som myndighetenes mål

– Vi ligger på en testkapasitet på i underkant av 5.000. Så skal vi få det opp i tråd med det vi vil ha behov for framover, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Helsedirektoratets mål er at alle kommuner i landet i dag skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne sine i uka. For Oslo er dette 10.000 tester. På sikt skal dette økes til 5 prosent, som for Oslo betyr 35.000 tester.

Han viser til at de nasjonale helsemyndighetene fra onsdag denne uken endrer kriteriene for hvordan testingen skal foregå.

– Fra i morgen kan man direkte teste dem som føler at de har symptomer på korona, uten at det må gå gjennom lege. Det vil øke vår kapasitet vesentlig, sier Steen.

Mandag sa Steen til NTB at de nye kriteriene kan føre til at presset på teststasjonene kan gå opp.

– Det kan bety at vi vil trenge hjelp på testsiden fra nasjonale myndigheter og be dem om at sykehusene også kan brukes til testing. Vi har flere offentlige og private sykehus i Oslo som bør kunne bidra dersom det blir stor pågang. Festene i Vestre Aker har vist at det også kan bli behov for hjelp til økt sporingskapasitet, sa Steen.

Han kan ikke overfor NRK svare på hvor lang tid det vil ta før Oslo kommune har kapasitet til å teste 35.000 i uka.

– I løpet av noen uker har vi mer oversikt over dette, sier han.