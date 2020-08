Bakterier fra penis kan bidra til å gi kvinner skjedekatarr

Det skal være bakterier i skjeden.

Normalt er det kvinnelige kjønnsorganet voksested for et samfunn av ulike typer melkesyrebakterier. Men hos noen kvinner forandres denne naturlige bakteriefloraen. Andre bakterier, som Gardnerella vaginalis, tar over. Dette kalles bakteriell vaginose, eller skjedekatarr.

Tilstanden fører til økt utflod, ofte med en vond fiskeaktig lukt.

Bakteriell vaginose er svært vanlig. Undersøkelser fra forskjellige land viser at mellom 10 og 50 prosent av kvinner har skjedekatarr.

For de fleste er ikke bakteriell vaginose farlig i seg selv. Men tilstanden kan øke risikoen for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer. Og gravide kvinner bør passe på. Skjedekatarr ser ut til å være koblet til spontanabort og for tidlig fødsel.

Les også: Bakterier langt inne i kvinners underliv forundrer forskere

Ofte etter sex med ny partner

Til tross for at tilstanden er så vanlig, vet vi ikke sikkert hva som forårsaker bakteriell vaginose. De uheldige bakteriene, som G. vaginalis, finnes ofte også i små mengder hos kvinner som ikke har skjedekatarr.

Tilstanden er tradisjonelt ikke ansett som seksuelt overførbar. Men saken er ikke helt klar.

Forskning viser nemlig også at kvinner typisk får bakteriell vaginose etter å ha hatt sex med en ny partner. Enkelte studier har også antydet at risikoen for å få skjedekatarr er lavere for kvinner som er sammen med menn med omskåret penis. Noen studier peker dessuten mot at bruk av kondom kan senke risikoen.

Kanskje har bakteriefloraen fra mannens penis mer å si enn vi har antatt?

En ny studie støtter denne ideen.

Les også: Hvor møkkete og stinkende var middelalderbyene?

Bakterieflora på penis forutsa skjedekatarr

Forskere fra University of Illinois at Chicago og Nyanza Reproductive Health Society i Kenya har undersøkt 168 heterofile par hvor kvinnen ikke hadde bakteriell vaginose da studien startet.

Det ble tatt prøver av bakteriefloraen i underlivet til begge partnere etter én, seks og 12 måneder.

Resultatene viser at 31 prosent av kvinnene utviklet skjedekatarr i løpet av denne tida.

Forskernes analyser viste at bakteriefloraen på mannens penis i høy grad kunne forutsi hvilke kvinner som fikk bakteriell vaginose. Dette peker altså mot at penisbakteriene kan bidra til skjedekatarr hos kvinner.

Det trengs imidlertid flere undersøkelser for å si noe sikkert om akkurat hvilken rolle de spiller. Noen tidligere studier har for eksempel vist at også kvinner som aldri har hatt samleie kan få bakteriell vaginose.

Les også: NTNU-professor avviser at corona kommer i bølger

Behandle mannen også?

Bakteriell vaginose kan behandles med antibiotika, i form av piller eller skjedekrem. Dette virker for de fleste. Men i mange tilfeller kommer problemet tilbake.

Det har ikke vært noen tradisjon for å behandle partneren samtidig. Men kanskje ville det ikke være så dumt å gjøre det?

– Disse resultatene antyder at tiltak for å manipulere mikrobiomet på penisen kan redusere hyppigheten av bakteriell vaginose hos sexpartnere, skriver Supriya Mehta fra University of Illinoy og kollegaene hennes i en artikkel som nå er publisert i Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Forskerne understreker imidlertid at nye studier må til før vi kan si noe sikkert om dette.

Referanse:

Supriya D. Mehta m. fl., The Microbiome Composition of a Man's Penis Predicts Incident Bacterial Vaginosis in His Female Sex Partner With High Accuracy, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, august 2020.

Saken ble først publisert på Forskning.no