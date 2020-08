Unge amerikanere har mindre sex enn før

Omtrent hvor ofte har du hatt sex i løpet av de siste 12 månedene? Hvor mange sexpartnere har du hatt det siste året?

Dette spør forskere amerikanere om annet hvert år. De velger ut en tilfeldig gruppe mellom 18 og 44 år som representerer befolkningen i USA.

Nå har de sammenlignet svarene til 9500 av dem over tid, fra 2000 til 2018.

I løpet av disse årene har det blitt flere unge voksne amerikanere som ikke har sex.

Det gjelder særlig menn mellom 18 og 24 år. 31 prosent av dem har ikke sex i løpet av et år. Før var det 19 prosent, det samme tallet som nå gjelder kvinnene.

Men også flere av de mellom 25 og 34 år går nå et helt år uten sex.

Holder seg til én partner

Flest, rundt halvparten av både menn og kvinner, har likevel sex minst én gang i uka.

Og de holder seg til én partner. Det gjelder alle aldersgrupper, unntatt menn mellom 18 og 24 år. Det vanligste blant disse er å ikke ha noen sexpartner.

Det er særlig blant de ugifte mennene i USA at det seksuelle sølibatet har blitt vanligere, med unntak av homofile og bifile.

– Så lenge folk finner seg en partner, har de sex. Det er mye sjeldnere blant dem som ikke har en partner, sier Bente Træen, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Les også: Nordmenn har mer tilfeldig sex enn amerikanerne

Tar internett over?

Men sexfrekvensen har gått ned også blant gifte par. Færre enn før har sex hver uke.

Det kan være knyttet til livsstil, spekulerer Træen. Det er så mye annet som tar fokus i hverdagen.

– Jo mer stresset livsstil du har, desto verre blir det for seksuallivet. Og mobiltelefonen er jo nærmest grodd fast i kroppen på noen av oss, sier hun.

De amerikanske forskerne tror også at stress og fri tilgang til spill, sosiale medier og tv på nett kan bidra til mindre sex.

«Med 24-timers tilgjengelighet til underholdning og fristelser fra smarttelefoner og sosiale medier kan seksuell aktivitet virke mindre appellerende enn det en gang var», skriver forsker Jean M. Twenge i en kommentar i tidsskriftet JAMA Network Open. Hun var ikke med på studien.

Les også: Spør en forsker: Er det usunt å ikke ha sex?

Blir seinere voksne

Men det er vanskelig å vite hvilken forklaring som er mest sannsynlig, mener Twenge, som jobber ved San Diego State University i USA.

Andre hypoteser er mer angst og depresjon blant unge og at de bruker lenger tid på å komme i gang med voksenlivet, inkludert sex.

I 2016 viste en annen undersøkelse at rundt 15 prosent av amerikanere mellom 20 og 24 år ikke hadde hatt noen sexpartnere i det hele tatt siden de fylte 18. Dette var folk født på 1990-tallet.

Blant unge voksne i samme aldersgruppe født på 1960-tallet, gjaldt det derimot bare seks prosent.

Arbeidsledige menn har lite sex

Den nye studien viser at menn uten jobb og med lav inntekt sjeldnere har sex. Det gjelder ikke kvinner.

Forskerne tror det kan skyldes at flere kvinner enn menn nå tar høyere utdanning i USA, samtidig som mannen i parforhold ofte har mer utdanning og tjener mer enn kvinnen.

– Høyere inntekt kan bety mer ressurser til å lete etter partnere og kan bli sett på som mer tiltrekkende av partnere, skriver en av forskerne bak studien, postdoktor Peter Ueda ved Karolinska Institutet i Sverige, i en e-post til nyhetsbyrået Reuters.

Det synes Træen er interessant.

– De kan ikke si noe om årsaken til at det er slik. Men kanskje kvinner velger en partner som har samme eller høyere status som dem selv, sier hun.

Jean M. Twenge er derimot usikker på hvilken rolle økonomien spiller i dette. Nedgangen i seksuell aktivitet har vært konstant siden år 2000, mens økonomien har gått opp og ned, påpeker hun.

Les også: Hvor lenge er det egentlig normalt å ha sex før utløsning?

Mer sex i fast forhold

I Tyskland har det også blitt flere menn under 30 år som går et år uten sex, ifølge de amerikanske forskerne, mens det ikke var noen slik økning blant menn og kvinner 18-44 år i Storbritannia fram mot 2011.

Hvilke sexvaner har folk i Norge?

Bente Træen har nettopp gjort en spørreundersøkelse blant nordmenn om hvor ofte de har sex. Studien er ikke publisert ennå.

De rundt 4100 deltakerne mellom 18 og 89 år ble tilfeldig valgt ut fra et nettpanel, men har litt høyere utdanning enn befolkningen ellers.

Undersøkelsene fra Norge og USA er laget så forskjellig at de ikke kan sammenlignes. Landene er også forskjellige. Træen ser ikke noen grunn til å tro at utviklingen ligner.

To av tre nordmenn hadde hatt samleie i løpet av den siste måneden da de ble spurt. Samleiet kan være vaginalt, oralt eller analt.

Vet ikke om sexfrekvensen er endret i Norge

Rundt tre av fire deltakere har en partner. Det vanligste blant parene er å ha sex to-tre ganger i måneden, men i overkant av hver tredje har sex minst ukentlig.

Hver tredje mellom 18 og 29 år som har en partner, har sex to-tre ganger i uka.

Men i underkant av en av ti unge voksne i et parforhold har ikke hatt sex i løpet av den siste måneden.

Det blir sjeldnere sex uten partner. Nærmere sju av ti single under 30 år hadde ikke hatt noe samleie den siste måneden.

De norske forskerne vet ikke om dette er flere eller færre enn før. Her finnes det nemlig ikke studier som kan sammenlignes direkte over tid.

– Vi kan ikke si noe om utviklingen i Norge. Men ut fra det vi kan sammenligne, ser det ganske stabilt ut, sier Træen.

Hun sikter til en studie fra 2008 blant norske par i alderen 22-67 år. Da hadde de 399 parene i snitt sex en eller to ganger i uka.

Les også: Par gløder lenge etter sex

Sex betyr mye forskjellig

Svaret forskerne får, kommer også an på hvordan de spør. Ordet sex kan tolkes på mange måter.

– I en undersøkelse blant eldre i 2016 spurte vi om sex bredere definert – som også masturbasjon, kosing og berøring. Da fant vi ut at 91 prosent av mennene og 74 prosent av kvinnene mellom 60 og 74 år hadde vært seksuelt aktive det siste året, sier Træen.

Den ferske norske undersøkelsen viser at de aller fleste har samleie med en fast partner. En av ti valgte en venn, mens fire prosent hadde tilfeldig sex og like mange med en ekspartner.

I overkant av sju av ti menn fikk orgasme, færre enn seks av ti kvinner.

Referanse:

Peter Ueda mfl: Trends in Frequency of Sexual Activity and Number of Sexual Partners Among Adults Aged 18 to 44 Years in the US, 2000-2018. JAMA Network Open, 12. juni 2020. Doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3833.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)