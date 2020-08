Høie vil ikke tvinge matvarekjedene til å bli sunnere

– Det jeg ikke er så fornøyd med, er plassering av usunne varer i butikken slik at man får impulskjøp. Det må bransjen jobbe videre med. Jeg reagerer blant annet på at sjokolade står i barnehøyde der det gjerne er kø til kassene, sier Høie til Aftenposten.

Men et forbud mot sukkerholdige varer ved kassene er ikke aktuelt.

– Jeg har inntrykk av at bransjen er villig til å ta samfunnsansvar. Jeg har fått tydelig tilbakemelding på at vi har felles interesser her. De ønsker jo ikke å ta livet av kundene sine, sier Høie.

Storbritannias statsminister Boris Johnson varslet denne uken at han vil hjelpe britene ned i vekt. Blant tiltakene er forbud mot reklame på TV og nett før klokken 21 for mat med høyt innhold av fett, sukker eller salt. Et annet forslag er å forby søtsaker i nærheten av kassene. Målet er å skjerme barn og unge.

I Norge ble et lignende forbudsforslag lagt i skuffen i 2013 av daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).