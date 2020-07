Det er fire og en halv måned siden hun varslet sin avgang som Venstre-leder. Siden har det vært stille rundt Trine Skei Grande. Pandemien har ført til at hun har måtte ta forholdsregler. Og hun kommer til å være varsom med hvem hun omgås frem til en vaksine mot coronaviruset er på plass.

Kroppen til Skei Grande klarer nemlig ikke å bekjempe coronaviruset selv på grunn av en sjelden immunsviktsykdom. Dermed får hun månedlig behandling på sykehus for å bygge opp immunforsvaret, skriver NRK.

– I Oslo klarer ikke folk å holde seg på en meter avstand. Det blir jeg provosert av, for det hindrer meg i å gå tur. Jeg synes det er skummelt, sier hun.

Sykdommen skal tilfeldigvis ha blitt oppdaget for åtte år siden. Grande forteller at hun trolig er født med sykdommen, og det er under 100 personer i Norge som har den.

– Før var alle infeksjoner som passerte meg enda en jeg måtte ta penicillin mot. Innen jeg fylte 18, hadde jeg gått på antibiotika 87 ganger, sier Trine Skei Grande til NRK.

På grunn av immunsviktsykdommen våget hun seg først ut av leiligheten og hagen på 17. mai.

Etter planen skulle Venstre avholde landsmøte i våres. Der skulle også en ny partileder bli valgt, men dette ble utsatt på grunn av coronasituasjonen. Dermed er Grande fortsatt leder i partiet fram til september.