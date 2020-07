Oxford-forskere har utviklet lovende coronavaksine

Vaksinen har vært under utprøving siden april og er gitt til rundt halvparten av en forsøksgruppe på 1.000 personer.

Effekten hos dem i aldersgruppen 18 til 55 år som fikk vaksinen, er ifølge forskerne vært god.

– Vi ser god immunrespons hos nesten alle, sier Adrian Hill, som er direktør ved Jenner Institute ved Universitetet i Oxford.

Han sier at vaksinen produserer antistoffer og skaper en reaksjon i kroppens såkalte t-celler som bidrar til å bekjempe koronaviruset.

– Det denne vaksinen gjør særlig godt, er å trigge begge deler av immunsystemet, sier han.

Få bivirkninger

Vaksinen har bare forårsaket mindre bivirkninger som feber og muskelsmerter hos dem som fikk den og blir presentert i siste utgave av legetidsskriftet Lancet.

Hill anslår at man ved utgangen av året vil avgjøre om man kan gå i gang med massevaksinasjon.

Vaksinen skal ha produsert like mye antistoffer hos forsøkspersonene som det som er påvist hos pasienter som er friskmeldt fra covid-19.

– Det foreligger mer og mer bevis for at t-celle-respons sammen med antistoffer vil være veldig viktig når det kommer til å få kontroll med covid-19, sier Hill.

Vanskelig uten vaksine

Vaksinen skal både redusere sykdommen og smitten. Hill sier at Oxford har inngått et samarbeid med legemiddelprodusenten AstraZeneca om å produsere vaksinen globalt, og at selskapet allerede har gått med på å lage 2 milliarder doser.

– Det er mulig at selv 2 milliarder doser ikke er nok, sier Hill.

Han begrunner det med at det er viktig å sette flere skudd med vaksinen.

– Hvis vi hadde hatt en vaksine raskt, kunne vi hatt et håp om å få en slutt på pandemien. Jeg tror det kommer til å bli vanskelig å kontrollere pandemien uten en vaksine, sier Hill.

WHO-håp om vaksine

Sjefforsker Soumya Swaminathan i WHO opplyste mandag til nyhetsbyrået DPA at utbredt vaksinering mot coronaviruset kan være på plass i midten av 2021.

– Vi har nå over 20 vaksinekandidater i kliniske studier. Så vi håper på at et par av dem vil virke. Det vil være veldig uheldig om alle mislykkes, sier hun.

– Så hvis vi er praktiske, ser vi midten av 2021 som når vi kan ha en vaksine som det kan distribueres mye av.