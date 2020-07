Første uke uten coronadødsfall

Det kommer fram i den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) for uke 27. I uke 26 var det ett coronadødsfall, og i uke 25 fire. Dette er første uke uten dødsfall med coronasmitte siden første dødsfall ble meldt 12. mars.

Det er også vesentlig færre nye smittetilfeller enn i uke 26, da det var 110 nye tilfeller fordelt på 26 kommuner. I uke 27 var det kun 18 kommuner som meldte om nye smittetilfeller.

– Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller, skriver FHI.

FHI anslår at reproduksjonstallet i Norge nå ligger på 0,85, som betyr at hver coronasmittede person i Norge smitter 0,85 andre. De estimerer at et sted mellom 32.300 og 42.200 personer i Norge har vært smittet av coronaviruset.

