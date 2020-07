Listen over de som har blitt kurert for det potensielt dødelige hiv-viruset er kort: Den første var Timothy Brown, eller «Berlin-pasienten», i 2008. Den andre var Adam Castillejo, «London-pasienten», i 2019.

Begge ble kurert med beinmargstransplantasjoner.

Nå kan «São Paulo-pasienten», en 36-år gammel mann som har valgt å ikke stå frem med navn, gi håp om at hiv kan kureres med medisiner i fremtiden.

Virusfri i ett år

Mannen har mottatt en aggressiv kombinasjon av antiretrovirale medisiner (ARV) og nicotinamid (vitamin B3), skriver det amerikanske forskningstidsskriftet Science.

I mars 2019 sluttet han å gå på medisinene som bremser hiv og har blitt testet hver tredje uke. Prøvene viser fortsatt ikke ikke hiv-virus eller antistoffer i blodet over ett år senere.

Professor Sharon Lewin, ekspert på hiv ved Universitetet i Melbourne, som ikke var involvert i studien, sier til The Telegraph at fraværet av antistoffer hos pasienten er betydningsfullt.

– Når noen infiseres med et virus, lager kroppen deres antistoffer. Og disse pleier ikke å bli påvirket når du behandles, selv om det ikke er virus i blodet, forklarer hun til The Telegraph.

– Så fraværet av antistoffer støtter opp om håpet om at han er kurert, sier hun.

Samtidig understreker hun at det er viktig å huske at dette kun er én pasient at det ikke er publisert i en fullstendig akademisk rapport enda.

– Det er interessant, men det er vanskelig å slå fast hvor betydelig dette er utifra et enkelt tilfelle. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan det har gått med de andre pasientene, sier hun.

Forskerne er likevel forsiktige med å si at de har funnet en kur.

– Bemerkelsesverdig



Hiv-forsker og professor ved Universitetet Steven Deeks påpeker overfor Science at pasientens historie er «bemerkelsesverdig». Samtidig understreker han at det ikke har gått lang nok tid til å slå fast at «kuren» er permanent.

Historier om potensielle kurer mot hiv har fått mye medieoppmerksomhet før, uten at pasienten har holdt seg frisk. Derfor vil det ta tid før man med sikkerhet kan slå fast om 36-åringen har blitt kurert.

Pasienten var også én av fire som mottok behandlingen, og den eneste som tilsynelatende ble frisk.

Resultatene skal formelt presenteres på den 23. Internasjonale AIDS-konferansen som avholdes virtuelt denne uken.

