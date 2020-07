FHI mener sexarbeidere bør få økonomisk hjelp

I risikorapporten skriver FHI at man kan vurdere å endre på flere regler for å fjerne økonomiske barrierer mot å følge rådene om å holde seg hjemme fra jobb. Blant annet skriver de at man allerede nå kan vurdere å endre reglene midlertidig, slik at personer som ikke er medlem av Folketrygda, men oppholder seg i Norge, kan få økonomiske ytelser fra Nav.

«Dette kan tenkes å være aktuelt for enkelte personer som selger sex,» heter det.

I tillegg anbefaler rapporten at man bør vurdere å utvide den formelle dialogen mellom helsemyndighetene og representanter for utsatte grupper som sexarbeidere.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI understreker at dette dreier seg om en generell bekymring for personer som ikke er medlem av Folketrygda.

– Så vidt meg bekjent er det ikke oppdaget smitte gjennom sexkjøp, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til VG.

FHI anbefaler også at Arbeidstilsynet og kommunelegene øker smittevernstilsynet ved arbeidsplasser og midlertidig losji ved anlegg og lignende. I tillegg ønsker de at kommunene sikrer at personer som skal i karantene eller isolasjon har et egnet sted å gjøre dette.