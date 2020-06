Coronaviruset: Lovende resultater i svensk blodplasmastudie

Pasienter med covid-19 i blodet kan bli kvitt viruset ved å få blodplasma fra folk som er blitt friske etter å ha hatt sykdommen, viser tidlige resultater fra en studie ved Karolinska Institutet. Her er ampuller fylt med blod fra donorer som er blitt friske fra covid-19 i New York. Illustrasjonsfoto: New York Blood Center Enterprises via AP / NTB scanpix