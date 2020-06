Høyeste antall nye smittetilfeller på fem uker

Totalt ble det registrert 32 nye smittetilfeller i løpet av onsdagen i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Man må tilbake til begynnelsen av mai for å finne høyere tall for ett enkelt døgn.

På det meste hadde Norge mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

I løpet av april falt antallet smittede kraftig og lå på mellom 25 og 71 i løpet av den siste uken i april og første uken i mai.

FHI: – Ingen tydelig trend

Siden den gang har antall nye smittetilfeller variert mellom 0 på det laveste (30. mai) og 30 nye smittetilfeller 5. juni.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til NTB at de foreløpig ikke ser noen tydelige tendenser i utviklingen av smitte, og at det uansett vil være variasjoner fra dag til dag.

I forrige uke var det for eksempel en nedgang i antall smittetilfeller sammenlignet med uken i forveien, mens tallet på antall nye smittede økte i uken før det.

Utbrudd på sykehjem

De siste ukene har mesteparten av de nye smittetilfellene kommet i landets to mest befolkede fylker, Oslo og Viken.

Ifølge Oslo kommunes statistikksider , som er oppdatert torsdag, ble det registrert 21 nye tilfeller i løpet av onsdagen. Det er høyeste antall nye smittetilfeller siden 5. juni i Oslo.

En del av smittetilfellene i hovedstaden knytter seg til et utbrudd på sykehjemmet Furusethjemmet, hvor fire medarbeidere og fire beboere er bekreftet syke med covid-19 de siste dagene.

Fredag er det to uker siden rundt 15.000 personer samlet seg til demonstrasjon mot rasisme foran Stortinget. I etterkant har man fryktet at det ble spredd smitte på arrangementet, men foreløpig er det kun ett kjent smittetilfelle blant deltakerne på demonstrasjonen.

